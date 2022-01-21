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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن عن إجراء جديد يستهدف غير المطعمين بكورونا

السعودية
السعودية

أصدرت  وزارة الصحة السعودية، قرارا باستثناء المصابين بفيروس كورونا المستجد غير المحصنين من الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر.

 

وعبر حسابها علي توتير، أعلنت الوزارة  أن الإجازة المرضية تصدر تلقائيا عبر تطبيق "صحتي" للمحصنين ومن هم دون 12 عاما، بالإضافة للفئات المعفية من التطعيم.

 

وكانت الوزارة أعلنت أنه ابتداءً من 1 فبراير 2022م، ستتغيّر حالة التحصين بعد مرور (8) أشهر على الجرعة الثانية.

 

وذكرت  الوزارة: لا تتغيّر حالة التحصين في حال كانت المدة أقل من (8) أشهر.


وكان قد أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية في وقت سابق ضرورة الحصول على الجرعة المعززة الثالثة للدخول إلى المنشآت والأماكن العامة وأماكن الترفيه ووسائل النقل العامة.

وصرح المصدر أنه بدايةً من 1 فبراير 2022، سيكون تلقي الجرعة التنشيطية شرطًا لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، الذي يعد جواز التطعيم الخاص بالمملكة، لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكبر.

ولفت المصدر إلى أنه اعتبارًا من التاريخ المذكور آنفًا، سيكون ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا) لدخول أي نشاط اقتصادي، أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

وأكد أن الحصول على الجرعة المعززة سوف تكون شرطاً كذلك لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وقال إن الفئات المستثناة من أخذ اللقاح سوف تكون معافاة من تلك الشروط، مشددا على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة كافة.

وأشار إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الأوضاع الوبائية.

 

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