عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت : لا صحة لانتهاء صلاحية لقاحات كورونا وعدم مطابقتها لمواصفات الجودة

ارشيفي
ارشيفي

أكدت وزارة الصحة الكويتية أن جميع اللقاحات في الكويت مطابقة لمواصفات الجودة والسلامة، ويتم التحقق من مطابقتها للمعايير الفنية العالمية وفترات الصلاحية، وشروط التخزين المعتمدة قبل الاستخدام.

وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله عن انتهاء صلاحية اللقاحات ووجود خطر يهدد الناس بسبب ذلك هو مجرد شائعة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 4809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 488959.

وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 4299 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 441137 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 2ر90 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2483 حالة.

واضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 45339 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 333.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 32877 ليصبح مجموع الفحوصات 6607278 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 14.6 في المئة.

5147 حالة.. الكويت تسجل رقما قياسيا بإصابات فيروس كورونا

ارتفاع كبير.. الكويت تسجل 4517 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت وزارة الصحة فيروس كورونا لقاح كورونا كورونا الكويت اصابات كورونا

موضوعات متعلقة

الكويت.. منطقة تسجل درجة حرارة 3 تحت الصفر

الكويت.. السيطرة على حريق محدود في الخط الناقل للفحم البترولي

ترشيحاتنا

من الأحد .. تخفيض عدد العاملين في هيئة الأبنية التعليمية 20% |مستند

الـ var يفسد فرحة الأحمر.. الأهلي يتعادل مع المقاولون 1-1 بكأس الرابطة

زوج فايزة كمال: أطالب بتأجيل طردي من الشقة 20 يومًا ..فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تعرف على حكمها ووقتها وفضلها

إنستجرام بمقابل مادي .. ميتا تختبر خدمة اشتراك مدفوعة جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

3 فئات يحق لها ركوب القطارات بخصم يصل إلى 100%

أوميكرون لا يرحم.. إجراءات جديدة تطبق غدا بسبب ارتفاع إصابات كورونا

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يناير 2022

كفاية حرام عليكم .. مؤمن زكريا يوجه رسالة غاضبة برفقة الخطيب |شاهد

الصحة: رابط جديد في حال تأخر رسالة الحصول على لقاح كورونا

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

حقيقة إغلاق مدرسة دولية في القاهرة الجديدة بسبب انتشار كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعبة مكررة.. هل يسعى حمو بيكا وعمر كمال إلى ركوب الترند بخناقة مزيفة؟

مذبحة النساء .. قصص مثيرة من داخل منزل ريا وسكينة | صور

توقف قطار عمر البطل.. رحيل عم صلاح منقذ كنيسة مارمينا من الإرهاب

سقوط مدو لحامل اللقب.. هل يمتطي الفراعنة ظهور الأفيال لعبور دور الـ16 بأمم افريقيا؟

فيديو

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

فيديو جراف.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ