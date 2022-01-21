الكويت : لا صحة لانتهاء صلاحية لقاحات كورونا وعدم مطابقتها لمواصفات الجودة

أكدت وزارة الصحة الكويتية أن جميع اللقاحات في الكويت مطابقة لمواصفات الجودة والسلامة، ويتم التحقق من مطابقتها للمعايير الفنية العالمية وفترات الصلاحية، وشروط التخزين المعتمدة قبل الاستخدام.

وأوضحت الوزارة أن ما يتم تداوله عن انتهاء صلاحية اللقاحات ووجود خطر يهدد الناس بسبب ذلك هو مجرد شائعة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 4809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 488959.

وقال المتحدث باسم (الصحة) الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 4299 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 441137 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 2ر90 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2483 حالة.

واضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 45339 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 333.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 32877 ليصبح مجموع الفحوصات 6607278 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 14.6 في المئة.