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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

جمال مبارك وعمرو موسى يشاركان في عزاء نجل عبد المنعم سعيد.. صور

عزاء المهندس شادي،
عزاء المهندس شادي، نجل الدكتور عبد المنعم سعيد

أقيم مساء اليوم، عزاء المهندس شادي، نجل عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وحرص علي الحضور عدد من السياسيين والشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء.

وكان اول الحضور، الدكتور ابراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة سابقًا، والسيد جمال مبارك.

وحضر أيضا، الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي سابقًا، ومنير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والسياحة الأسبق، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق.

وشارك ايضا، السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني،  ووزير السياحة والآثار خالد العناني، والدكتور عمرو الشوبكي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

كما قدم واجب العزاء ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس الأعلي بتنظيم الإعلام، والدكتور نبيل عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وأسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام الأسبق.

وكان شادي، قد وافته المنية الثلاثاء الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة، وشُيِّعت جنازة نجل الدكتور عبد المنعم سعيد، يوم الأربعاء الماضي، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بحضور والده والذي تم دفنه في مقابر العائلة بمنطقة الأباجية.

 

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