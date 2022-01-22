نوال الزغبي: اللي يفرط في كرامته مايتزعلش عليه.. واللي يغير من نجاح زوجته مش راجل

حلت الفنانة نوال الزغبي، ضيفة على برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وتحدثت نوال الزغبي عن كواليس حياتها الفنية والشخصية، وإلي محاور اللقاء:



نوال الزغبي لـ السيدات: اللي يفرط في كرامته مايتزعلش عليه.. فيديو

ووجهت "نوال الزغبي"، رسالة للفتيات، قائلة: "أول شيء يوثقوا في أنفسهن ولا يثقون في أي شخص".



الداعم الأساسي.. نوال الزغبي: هذا الشخص هو سر نجاحي.. فيديو

وقالت "نوال الزغبي"،: "سر نجاحي أشخاص كثيرون ولكن الاكثر شقيقي مارسال الزغبي"، مشيرة إلى أنه هو الداعم الاساسي ويعرف الكثير عنها ويفهم أسلوبها في العمل ومميز في ادارة الاعمال.

نوال الزغبي: الزوج اللي يكره ويغير من نجاح زوجته مش راجل.. فيديو

هاجمت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، الرجال فى الوطن العربي الذين يكرهون أو يغيرون من نجاح زوجاتهن، قائلة: "اللي بيكرهوا نجاح الست اللي معاهم بيبقوا مش رجالة، والراجل اللى بيثق فى نفسه بيبقى راجل، ولكن شبه راجل هو اللى بيغير من نجاح مراته، ومش بشوفه راجل والناس اللى بتغير بحقد ببعد عنها".

كانت صدمة.. نوال الزغبي: خسرت 17 مليون دولار في لحظة.. فيديو

وتحدثت "نوال الزغبي"، عن إحساسها عندما أبلغوها أن رصيدها في البنك تحول من 17 مليون دولار إلى صفر، قائله: "أنا مريت بظروف في حياتي خسرت فيها فلوس كتير.. مش هتقف عند دول".

نوال الزغبي تكشف سبب عدم تفكيرها في الزواج.. فيديو

وكشفت "نوال الزغبي"، عن رأيها في الزواج قائله: "الحب شيء جميل، لكن بشرط أن يكون حقيقيا".

نوال الزغبي: "نفسي أعيش قصة حب.. وأنا ست قوية ولكن اتظلمت كتير".. فيديو

أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، أنها لم تلجأ إلى طبيب نفسي طوال حياتها وتعودت أن تتحدث مع نفسها وتصارح نفسها ولكنها في مرة احضرت طبيب نفسي لابنها الصغير وطرده من المنزل، مضيفة: "اللي شوفته في حياتي خلاني زيرو ثقة في الناس وأنا ست قوية واتظلمت كتير في حياتي".