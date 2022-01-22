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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخويا مش صاحبي.. الليثي: سعد الصغير اصطحبني للمنتج أحمد السبكي للمشاركة في فيلم كباريه

صدى البلد

حل الفنان محمد لطفى ومحمود الليثى والفنانة وعد، في الجزء الثانى من برنامج "سهرانين" تقديم النجم والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة ON.

وعن علاقته بسعد الصغير قال محمود الليثى: "سعد الصغير هو اللى جابنى فيلم كباريه، وودانى لأحمد السبكى ولما قالى امضى قلتله لا قالى ليه يابنى فقلتله عاوز فلوس وراح مدينى الفين جنيه من جيبه ومضيت، لا بجد سعد الصغير أخويا مش صاحبى وأجدع وأحن خلق الله".

وروى محمود الليثى عن أغرب المواقف التى تعرض لها فى الأفراح، قائلا: "كنت عامل أغنية أنا ومى كساب حلو ومدلع من يومك للفنان عبد العزيز محمود بس بتوزيع جديد، وأنا بغنى كوبليه شيليه بقى فى عينك يا عروسة وبوجه لها الكلام فتهز رأسها وتقول حاضر، الجزء التانى بقول للعريس الخد اللى ناحيتك أديها بوسة، راحت أم العروسة شدت بنتها وتقول يعمل إيه راح العريس ضاربه بـ "البونية" ووقعت على الأرض، عشان خاطر أن مينفعش يبوسها دلوقتى .

سعد الصغير محمود الليثي محمد لطفي السبكي أحمد السبكي سهرانين

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