تضم ماركات عالمية| مزاد جديد لجمارك مطار القاهرة.. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية ، عن أولى فعالياتها لمزادات السيارات الحكومية لشهر فبراير لعام 2022 ، والذى يتضمن سيارات جمرك مطار القاهرة من ماركات مختلفة .

وأضافت هيئة الخدمات الحكومية ان مزاد سيارات جمرك مطار القاهرة ، سيقام في يوم 8 فبراير 2022 القادم ، وسيكون نظام البيع سيارة بسيارة ويمكن شراء سيارة واحدة فقط بالبطاقة الشخصية أو أكثر من سيارة بالبطاقة الضريبية.

وأوضحت الهيئة أن أهم المركبات في مزاد سيارات جمرك القاهرة ، تضم ماركات عالمية من بينها C180 2002 موديل 1997 ، كاديلاك SRX 2005 ، مرسيدس E200 1990 ، BMW 335i 2007، هيونداي جلوبار 2004 ، مرسيدس ML 320 2007 ، مرسيدس SLK350 2005 ، BMW 750Li 2005 ، شيفروليه بليزر 2002، فورد اكسبيديشن 2009 ، BMW 740 Li 2010 ، مرسيدس S320 2001 ، مرسيدس E230 1993 ، هيونداي سوناتا ، فولكس فاجن طوارق 2006 .

بالاضافة الى جي إم سي أكاديا 2010 و2007، مرسيدس S430 صالون 1998 ، BMW 630i موديل 2007 ، مرسيدس E240 2002 ، تويوتا لاندكروزر ، تويوتا 4 رانر ، اسبرانزا صالون ، أودي Q7 2007 ، شيفروليه كابريس 2008 ، تويوتا لكزس ES350 2009 ، هيونداي أكسنت صالون ، سكودا أوكتافيا .

وتابعت هيئة الخدمات الحكومية أن البيع خالص الجمارك ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع ، كما أن جميع السيارات والموتوسيكلات من ماركات وموديلات مختلفة .

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي . ويبلغ تأمين المزاد 10000 جنيه وسعر كراسة الشروط 400 جنيه ، و سيقام المزاد في قاعة النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً .