بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

نشرت الفنانة رحمة أحمد ، عدة صور لها عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، بعد أن حظت على اهتمام السوشيال ميديا، بعدما وقع الاختيار عليها لتكون ضمن أبطال الجزء السادس لمسلسل الكبير قوي للفنان أحمد مكي.

وتلعب رحمة أحمد دور (هدية) التي كانت تجسده الفنانة دنيا سمير غانم، بعد اعتذار الأخيرة بسبب مرورها بظروف صعبة عقب وفاة والديها.

ويرصد صدى البلد أبرز المعلومات عن الفنانة رحمة أحمد

كانت رحمة أحمد تقدم في بدايتها أداء صوتيا مع وزارة الشئون الاجتماعية لمجموعة أعمال قصصية للمكفوفين.

بدأت رحمة أحمد رحلتها مع مسرح الجامعة منذ 9 سنوات، حيث قالت إنها عندما التحقت بكلية العلوم، فى الأيام الأولى وفى حفل الاستقبال بالجامعة شاهدت اسكتش أعجبها، وعندما سألت صناعه مع قالوا أنهم من مسرح الجامعة فقررت الالتحاق بالمسرح معهم وخوض التجربة

ول مشاركة في التلفزيون كان خلال برنامج «ثلاثى ضوضاء الحياة» منذ حوالى خمس سنوات على قناة الحياة، حيث رشحها مؤلف البرنامج ضياء ، وقدمت حلقة اعجبتهم حينها ثم قرروا الاستعانة بها فى حلقات متكررة

بعدها شاركت فى مشروع أمين وشركاه قدمت منه موسما أول وثاني، احتوى الموسم الأول على 13 مسرحية اذعيت بالتليفزيون، ثم قدمت بالموسم الثانى فورمات مختلف عن المسرحيات.

قدمت اعمال في المسرح منها عفريت بابا والخلطة السحرية للسعادة وأحدث اعمالها فى المسرح "ديچافو" على خشبة الهناجر إخراج أحمد فؤاد وبطولة تامر نبيل وأحمد السلكاوي وحمزة العيلي وبسمة ماهر.

حصلت على افضل ممثلة من مهرجان يوسف شاهين السينمائي للافلام القصيرة عن فيلم "الظل

شاركت في رمضان الماضي في مسلسل قصر النيل وخطف الانظار بدور صفية والدة دينا الشربيني

شبهها البعض بالفنانة الراحلة سناء يونس فى أسلوب وأداء تقديمها لشكل كوميدى يميزها عن غيرها

أبطال الموسم السادس:

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب النجم أحمد مكى نفس نجوم الأجزاء السابقة، منهم بيومى فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد الجندى، وتقدم دور البطولة النسائية أمامه الفنانة الشابة رحمة أحمد خريجة المعهد العالى للفنون المسرحية.

أحمد مكى شارك بالجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، حيث جسد مكى شخصية ضابط الشرطة يوسف الرفاعى، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.