وفاة بسام الملا.. ننشر أهم أعماله وعائلته الفنية وجائزة مهرجان القاهرة

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، وفاة الفنان والمخرج بسام الملا، ولم تعلن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتبت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق، في منشور لها عبر فيسبوك: «فرع دمشق لنقابة الفنانين.. ينعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا.. وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن المخرج بسام الملا.

بسام الملا

بداية بسام الملا

بدأ المخرج بسام الملا، مشواره الفنى من خلال مسلسل للأطفال يحمل اسم "كان يا ما كان" وتدور أحداثه حول شئون الأخلاق وحسن تعامل الإنسان مع أخيه الإنسان، وهو من بطولة ​سامية الجزائري​ ونادين خوري وفاتن شاهين ورضوان عقيلي، وقدم بعدها بسام الملا مسلسل “الخشخاش”، والذى استطاع فيه أن يلقى الضوء على البيئة الشامية ويجمع فيه عدد كبير من النجوم الدراما السورية منهم ​منى واصف​ و​رفيق سبيعي​ وأيمن زيدان و​حاتم علي​ و​عباس النوري​ وسلوم حداد وأيمن رضا.

بسام الملا

وكان بسام الملا على موعد مع الشهرة الحقيقية والجماهيرية من خلال مسلسل "أيام شامية" عرض من خلاله قصة حي من أحياء دمشق أواخر العهد العثماني وبداية عصر النهضة وتعرض للعادات والتقاليد والعلاقات التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وهو من بطولة رفيق سبيعي وعدنان بركات وناجي جبر و​خالد تاجا​ وسامية الجزائري وهالة شوكت وسليم كلاس وحسام تحسين بيك وبسام كوسا وعباس النوري ووفاء موصللي وهدى شعراوي.

بسام الملا

وكانت انطلاقة بسام الملا فى الأعمال التاريخية من خلال مسلسل "العبابيد" الذي تناول قصة مملكة تدمر والتقاليد القديمة التي كانت تعيش في الضواحي والمزارع المجاورة لمدينة تدمر، في ظل حكم الملكة زنوبيا، وشارك فيها حينها رغدة ومنى واصف وعبد الرحمن آل رشي وأسعد فضة ورشيد عساف وهاني الروماني وصباح الجزائري وسلوم حداد وكاريس بشار.

وكان أخر أعمال بسام الملا فى عام 2000 مسلسل "الخوالي"، الذي روى قصة نصار بن عريبي المناضل ضد الاحتلال بمشاركة بسام الملا وسليم صبري وصباح الجزائري وهالة شوكت وأمل عرفة ونادين تحسين بيك وسليم كلاس وناجي جبر وعبد الرحمن آل رشي ونجاح حفيظ وعصام عبجي وماغي بوغصن.

بسام الملا

وانقطع بسام الملا عن الدراما لمدة أربعة سنوات إلى أن عاد فى 2004 ليقدم رائعته "ليالى الصالحية" الذي يجسد مقولة "الدم ما بيصير مي" وهو من بطولة رفيق سبيعي ونبيلة النابلسي ومنى واصف وهالة شوكت وسامية الجزائري وسليم كلاس وبسام كوسا وعباس النوري وقيس الشيخ نجيب وكاريس بشار.

وبرغم التاريخ الحافل للمخرج بسام الملا إلا أن يظل مسلسل “باب الحارة” أفضل روائعه الدرامية على الإطلاق والذى شارك فيها مخرجا ومشرفا عاما ومنتجا حتى الجزء التاسع، وشارك في هذه الأجزاء عدد كبير من النجوم نذكر منهم مثلاً عبد الرحمن آل رشي ومنى واصف وبسام كوسا وسامر المصري وعباس النوري وصباح الجزائري و​أدهم الملا​ وميلاد يوسف ووائل شرف ومصطفى الخاني وميلاد يوسف وقصي خولي وجومانة مراد ووفيق الزعيم ووفاء موصللي وحسن دكاك وسليم كلاس وديمة الجندي وزهير رمضان وصباح بركات وأمية ملص وهدى شعراوي وسحر فوزي وفايز قزق وعلي كريم.

المخرج بسام الملا وعائلته

يعد المخرج بسام الملا من عائلة فنية عريقة فوالده الممثل أدهم الملا وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولديه أدهم وشمس الملا، اللذين شاركا كممثلين في مسلسل "باب الحارة".

جوائز بسام الملا

حصدت أعمال بسام الملا الكثير من الجوائز، كالجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة عن مسلسلي "أيام شامية" و"العبابيد"، وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من مسلسل "باب الحارة" في مهرجان التلفزيون العربي بتونس عام (2007)، وسواها من الجوائز عن برامج المنوعات والبرامج الثقافية التي أخرجها.