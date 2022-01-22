مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 في انفجار بإقليم هرات الأفغاني

أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بسقوط 6 قتلى على الأقل، وإصابة 7 آخرين في انفجار قنبلة بإقليم هرات غربي أفغانستان.

ومن ناحية أخرى، اعترض نظام طالبان في أفغانستان على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى لا يمكن أن تتحد تحت "حكومة واحدة".

وقال عبد القهار بلخي، المتحدث باسم وزارة الخارجية في طالبان اليوم الجمعة "الدول الموحدة فقط وليس المنقسمة هي التي تتسبب في سقوط الغزاة والإمبراطوريات العظيمة".

وأضاف: "بعد انتهاء الاحتلال ، شهدنا كيف قامت وكالة الطاقة الدولية ، بموارد محدودة وفي فترة قصيرة ، بتأمين الأمن العام ، وإنشاء حكومة مركزية ، وتوحيد الأمة الأفغانية".

ووقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتفاق الدوحة للسلام مع طالبان في فبراير 2020، وكجزء من الاتفاقية، ستنسحب القوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان بحلول الأول من مايو.

ومع ذلك، انتقد ترامب خليفته جو بايدن لأنه أفسد صفقة الدوحة بتركه معدات عسكرية بمليارات الدولارات لطالبان.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات بشأن أفغانستان أمس الخميس في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه السلطة.

وكان الرئيس الديمقراطي يرد على سؤال يلقي بظلال من الشك على 'كفاءة' حكومته في بعض القرارات خلال الأشهر الـ 12 الماضية ، بما في ذلك الأمر بسحب القوات من أفغانستان.