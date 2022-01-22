هيئة الدواء توصي بالتأكد من سلامة العبوات الدوائية

وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة هامة للمواطنين بضرورة التأكد من سلامة عبوات الدواء مع الاحتفاظ بشرائط الدواء في عبواتها للتأكد من صلاحيتها بصفة دورية.

أشارت هيئة الدواء المصرية إلى أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية.

أوصت باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة والسليمة لاستخدام الدواء، حيث إن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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