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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أجندة عمل مزدحمة على مائدة نقل النواب هذا الأسبوع

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد غدا الأحد عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وتبدأها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، بشأن عدم تعويض أهالي مدن وادى النطرون، النوبارية، برج العرب عن الأضرار التي لحقت بأراضيهم نتيجة عمل جسات مشروع القطار السريع (العين السخنة / العلمين).

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كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب مصطفى سالم، بشأن الحاجة الضرورية لإنشاء الكوبري الرابط بين مدينة طهطا غرباً وقرية الخزندارية شرقاً، وذلك لخدمة المواطنين.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عدم استكمال رصف الطريق الرابط بين محافظة كفر الشيخ / ومركز سيدي سالم بمسافة 28 كيلو متر.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائبة سحر عطية، بشأن إزالة عمارة جنائزيه متميزة تعد من تراث مصر الحضاري والثقافي ضمن مشروع توسعة طريق صلاح سالم وذلك بالمخالفة لأحكام المادتين  (33 و50) من الدستور.
كما تناقش اللجنة  طلب الإحاطة المقدم من النائبة داليا السعدني، بشأن ضرورة منع إنشاء كوبرى علوى بمنطقة المعادي التي صنفها القانون رقم 114 لسنة 2008 كمنطقة ذات طابع خاص يجب الحفاظ على نسيجها العمراني.

كما تناقش اللجنة فى إجتماعها بعد غدا الإثنين القادم ،  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.

كما تناقش اللجنة فى  طلب الإحاطة المقدم من  النائبة هناء فاروق، بشأن:

الأول: ضرورة إنشاء كوبري علوي وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة بوابات ميناء دمياط البحري.

الثاني: إنشاء بوابة جمركية بجوار بوابة السكة الحديد التي تخدم أرصفة الميناء.

الثالث: إعادة تخطيط الطرق بمنطقة دخول الميناء.

ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات" المساعدة في تنفيذ المشتريات بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

وتسكمل اللجنة مناقشة طلبات الإحاطة الثلاثاء القادم ، حيث تناقش  طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن:
الأول:  تضرر المواطنين من عدم توفير طريق بديل لغلق مزلقان كوم يعقوب بمدينة أبو تشت خلال تنفيذ أعمال كوبري علوي على المزلقان والذي بدأ العمل فيه منذ شهر مايو الماضي.
الثاني:  عدم الاستفادة من كوبري قناطر نجع حمادي كمحور مروري يربط بين محافظتي سوهاج وقنا، وذلك لتعظيم الاستفادة من المليارات التي أنفقت على هذا الكوبري وتيسير حركة تنقلات المواطنين بين المحافظتين.
الثالث:  الحاجة الضرورية لإنشاء نفق مشاه أسفل خط السكة الحديد الذي يقسم قرية نجع خيربه- مركز 
أبو تشت- محافظة قنا وذلك نظراً لعدم وجود مزلقان شرعي بالمنطقة.
الرابع:  معاناة الأهالي من توقف أعمال خطة رصف الطرق بمدينتي أبو تشت وفرشوط محافظة قنا.
الخامس:عدم الاستجابة للمطالب المتكررة بإنشاء كوبري أعلى مزلقان مدينة فرشوط محافظة قنا بما يسهم في ربط المدينة بالقرى التابعة بها وقرى مدينتي نجع حمادي وأبو تشت.
كما تناقش اللجنة  طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الصعيدي، بشأن:
الأول: ضرورة إنشاء كوبري علوي على مزلقان قرية برطس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة.
الثاني: الحاجة الضرورية لإنشاء كوبرى علوى على مزلقان الكوم الأحمر بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق ترعة الزمر لاستيعاب الكثافات المرورية.

التعاون الدولي مجلس الوزراء مجلس النواب هيئة سكك حديد مصر محافظة كفر الشيخ لجنة النقل والمواصلات

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