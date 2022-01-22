عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يونيسف تطلق برنامجا تدريبيا لحقوق الطفل في منظومة العدالة الجنائية|صور

صدى البلد

تنظم اليونيسف برنامجا تدريبيا بشأن حقوق الأطفال في منظومة العدالة الجنائية لعام ٢٠٢٢ وذلك في إطار التعاون بين كل من مكتب النائب العام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف". 

يتضمن البرنامج عددا من الورش، تقام بمحافظات مختلفة، بالقاهرة، والأسكندرية وأحد محافظات وجه قبلي. 

وستقام أول ورشتي عمل بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة بالقاهرة، وذلك على مدار أربعة أيام؛ من يوم ٢٢ إلى يوم ٢٥ يناير. 

يستهدف البرنامج بشكل أساسي أعضاء نيابات الطفل، بالإضافة إلى بعض من أعضاء النيابات العامة  بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

 ويتكون البرنامج من شقين، شق قصير المدى يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء النيابة في الأمور المتعلقة بمعاملة الأطفال حال تماسهم بسلطات العدالة الجنائية وتدريب الأعضاء على فلسفة وأحكام قانون الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وشق آخر طويل المدى يتعلق بخلق غطاء مؤسَّسي بالنيابة العامة لضمان تحقيق الاستدامة في أنشطة تدريب وتجهيز السادة أعضاء نيابات الطفل الجدد في الشأن ذاته.
 

من خلال البرنامج التدريبي، سيتم تشكيل مجموعة عمل تتكون من ممثلين عن مكتب النائب العام في مصر واليونيسف والجهات الشريكة المقترحة من قبل مكتب النائب العام؛ تهدف إلى الخروج بمسوَّدة لمنهج تدريبي، وخطة لتنفيذ البرنامج التدريبي الدائم كل عام لجميع أعضاء نيابات الطفل فور تعيينهم. 
 

كما يركز البرنامج على التدابير البديلة للاحتجاز ومفهوم العدالة التصالحية، بالإضافة إلى الجرائم التي تقع على الأطفال مثل الاتجار بالأطفال ودور لجان حماية الطفولة ومكاتب المراقبة. 
 

ويأتي هذا البرنامج انطلاقًا من سعي مكتب النائب العام في مصر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى تفعيل القوانين الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الأطفال فى نزاع مع القانون، والمجني عليهم والشهود، وقد تم تنظيم عدة فعاليات استهدفت أعضاء نيابات الطفل المتخصصة، وبعض أعضاء النيابات العامة، بدءا من عام 2017. 

وقد أسفرت تلك الفعاليات عن مكتسبات عديدة، منها، تعزيز تطبيق السلطات للقوانين ذات الصلة في الواقع العملي؛ إصدار النائب العام الكتاب الدوري رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ وذلك من واقع توصيات نتجت عن التدريبات والورش التي أقيمت، تعزيز التواصل والتنسيق بين أعضاء النيابة ولجان حماية الطفولة؛ تفعيل دور أعضاء النيابة في متابعة مؤسسات الرعاية.

يونيسف حقوق الأطفال منظومة العدالة الجنائية

ترشيحاتنا

الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

استقالة قائد البحرية الألمانية بعد تصريحات أثارت غضب أوكرانيا

20 لفظا إباحيًا.. مصطفى بكري عن أصحاب ولا أعز: يدافع عن المثلية|فيديو

المصل واللقاح : مصاب أوميكرون مُعدٍ لغيره من يوم لاثنين

مستشار البيئة: مصطفى طلبة حذر من التغيرات المناخية منذ 40 عاما

فايزر: قد نتمكن من إقرار لقاح مُعدل لمواجهة أوميكرون في مارس 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: منخفض جوي قادم من أوروبا يضرب مصر|فيديو

ألف جنيه للجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. فيديو

بعد ثلاثية المحلة.. الزمالك يخصم نصف شهر لكارتيرون و٢٥٠ ألف من كل لاعب

الفلوس أهم والتاريخ على حسابي.. محمد رمضان يحذف منشور "التاجي"| تفاصيل

بديلة دنيا سمير غانم في الكبير قوي.. أحدث ظهور لـ رحمة أحمد..شاهد

مصر في المركز الـ45.. فيفا يصدر التصنيف العالمي للمنتخبات

للرجال فقط.. جل لمنع الحمل

تجديد حبس محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب تشققات الجلد عند الأطفال .. و6 طرق للوقاية منه

الصور الأولى من بيت محمد عبده الخيالي الأشبه بقصر الملوك |شاهد

النحاس يقتل فيروس كورونا والجراثيم المختلفة

صد هجوم جوي والدفاع ضد التهديدات غير النمطية في تدريب البحرية المصرية والفرنسية

فيديو

نصائح من ذهب .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الطلاق| فيديوجراف

برد ولا كورونا.. كيف تفرق بين الإنفلونزا والفيروس التاجي

إحلال السيارات .. شروط المبادرة في عامها الثاني

درجة الحرارة 3 ليلا.. حالة الطقس في مصر وتوقعات بسقوط أمطار.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ