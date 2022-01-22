هزة أرضية تضرب غرب مدينة السويس

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم السبت الموافق 22 يناير 2022، هزة أرضية صغيرة بقوة 3.5 على مقياس ريختر على بعد 32 كم غرب مدينة السويس فى تمام الساعة التاسعة 23 دقائق. ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة ان الهزة سطحية.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم السبت، الموافق 22 يناير 2022، هزة أرضية على بعد 32 كم غرب مدينة السويس.

أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي أنه ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة الهزة سطحية.