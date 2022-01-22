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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يجوب العديد من المحافظات.. فيصل بن علي يشارك في عرض "أيام البناء"

فيصل بن علي
فيصل بن علي

يشارك الفنان فيصل بن علي، الشهير ب "فيصل تيست"،  في العرض المسرحي "أيام البناء"،  لمجموعة من الفنانين الشباب خريحي مبادرة ابدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة، لعرضه في المحافظات خلال الفترة الماضية.
العرض المسرحي يحمل اسم «أيام البناء»، حيث أنه يناقش عدد من القضايا الاجتماعية التي تعيش فيها الأسرة بشكل يومي من مشاكل الأبناء وكيفية تربيتهم بشكل ممنهج يجعلهم أشخاصا جيدين يستطيعون الارتقاء بأنفسهم و وطنهم.

وقال فيصل بن علي، إن العرض سيجوب العديد من المحافظات، ومن المقرر أن يتم عرضه بمسارح قصور الثقافة.
واضاف أن المسرح يعتبر أبو الفنون، والعمل فيه بمثابة تحد لأي فنان يريد أن يقدم نفسه بشكل تمثيلي جيد، لافتا إلى أنه سيقوم بإخراج العمل.

الفنان فيصل بن علي العرض المسرحي أيام البناء مبادرة إبدأ حلمك وزارة الثقافة سيجوب العديد من المحافظات

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