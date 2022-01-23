اختارنا الرئيس الصح.. أرملة الشهيد "عبد الرحمن عادل توجه رسالة للسيسي| فيديو

وجهت سلافة إمام أرملة الشهيد مقدم " عبد الرحمن عادل " ، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ لاهتمامه بتكريم رجال الشرطة في شتى المناسبات ، قائلة : " اختارنا رئيس صح .. والرئيس أختار الناس الصح في المكان الصح " .

وأشادت زوجة الشهيد مقدم " عبد الرحمن عادل " ، خلال كلمتها قبل بدء احتفالات عيد الشرطة الـ 70 ، بجهود وزارة الداخلية ، قائلة :" الوزارة مستمرة في الاهتمام ومكملة معانا وكل القيادات مهتمة".

وتابعت : زوجي أستشهد في أكتوبر الماضي في الإسماعيلية ، وخدم 7 سنوات في سيناء ، وكان عاوز يبقى شهيد ويضحي بنفسه عشان مصر " .

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.