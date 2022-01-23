بعد توجيهات السيسي.. خبير: ننتج مليون طن من الزيتون وخطة للنهوض بزراعته

وجه الرئيس السيسي بضرورة النهوض بـ زراعة الزيتون بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة، إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي، وذلك لتعظيم الاستفادة من المقومات المتعددة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار.



إنتاج مصر من الزيتون

قال الدكتور محمد السيد رئيس قسم بحوث الزيتون السابق والخبير فى مجال زراعة الزيتون، إن إنتاج مصر من الزيتون يتعدى المليون طن فى العام، ويتم تصدير 100 ألف طن سنويًا ، وما يتبقى من الإنتاج يستخدم استخدام محلى والجزء الآخر لاستخراج زيوت زيتون من 20 لـ 25 ألف طن ، موضحًا أنه لا يتم تصدير زيت نظرًا لقلة إنتاجه.





وأضاف “السيد” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أننا لدينا عجز فى الزيوت بما فيهم زيت الزيتون لذا لا نصدر جزءا منه ويتم استخدامه محليًا، مضيفًا أن زراعة الزيتون تواجه عدة تحديات أبرزها الظروف المناخية والتغيرات التى تشهدها مصر حاليًا، أما التحدي الثانى يتمثل فى التسويق ، فلا يوجد نظام معين لتسويق الزيتون .



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وأوضح “رئيس قسم الزيتون السابق” أن الزيتون يتعرض للانخفاض في إنتاجية المحصول وذلك عند تعرض البلاد لبعض التغييرات المناخية التي قد تؤدي إلى قلة الإنتاجية كما حدث في عام 2021، وللحد من تأثير التغييرات المناخية، مضيفًا أن مصر كانت تنافس تركيا على تصدير الزيتون على مستوى العالم .



أنواع الزيتون بمصر

وأكد الدكتور محمد السيد أن هناك عدة أنواع من الزيتون يتم زراعتها فى مصر أبرزها العجيزى الشامي والتفاحى، وهناك أصناف يتم استخدامها فى الغرضين يتم استخدامه كزيتون مائدة ويتم استخراج زيت الزيتون منها أبرزها مانزانيلو، ومايتم استخدامه فى التصدير :" والكلاماتا، العجيزى الشامي".



خطة النهوض بزراعة الزيتون فى مصر

وكشف الدكتور محمد السيد عن خطة بحوث البساتين للنهوض بزراعة الزيتون فى مصر طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، والتى تقوم على عدة محاور إنتاج سلالات زيتون جديدة تلاءم التغيرات المناخية من حيث انخفاض ساعات البرودة للهروب من التعرض للتغييرات المناخية؛ وقسم بحوث الزيتون يقوم بذلك من خلال برنامج التحسين الوراثي يتوفر لديه عدد من أصناف المائدة والزيت، واختبار السلالات الجديدة (التراكيب الوراثية الجديدة) في مختلف مناطق زراعة الزيتون.



وأشار إلى أن يلزم عمل مسح جوي للحصول على المساحة الفعلية المنزرعة وعدد الأشجار ، مع إعادة تقييم جميع الأصناف المحلية والأجنبية الشائعة الاستخدام في مصر تحت تأثير التغيرات المناخية ، ووضع استراتيجية محددة للتوسع فى زراعة أصناف الزيتون طبقا للخريطة الصنفية حيث تمتاز زراعة اصناف فى منطقة عن اخرى فى الانتاج والجودة.



وناشد بضرورة إنشاء مجلس وطني للزيتون على غرار ما هو موجود في تونس والأردن وفلسطين ، مع عمل حملة قومية لتقديم الدعم الفني للمزارعين عن التقنيات الحديثة التي تؤدي إلى تقليل الأثر الضار للتغيرات المناخية ، كما يتم التوسع فى تطبيق نظم الجمع (الحصاد) النصف الى وذلك لأصناف زيتون الزيت لخفض تكلفة الانتاج.



ولفت إلى أنه يجب اتباع أساليب مكافحة ووقاية أشجار الزيتون بغرض الحصول على ثمار ، مع التسويق الجيد له من خلال التعاقد مع المصانع على شراؤه قبل زراعته بحيثُ يتم تشجيع المزارعين ، مع تفعيل دور السفارات المختلفة لتشجيع تصدير الزيتون المصري خصوصا زيتون المائدة، وكذلك يتم الاهتمام بفتح أسواق جديدة لزيتون المائدة وزيت الزيتون لاستيعاب الفائض من الانتاج خاصة مع التوسع فى زراعة الزيتون.

وتم عرض موقف زراعات الزيتون في مصر على الرئيس السيسي باجتماع أمس، بما فيها الإنتاج الكلي وحجم التصدير على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن أهم الأصناف المنزرعة في مصر وتوزيعها الجغرافي على مستوى المحافظات، وكذا محاور الرؤية المستقبلية للنهوض بزراعة الزيتون وزيادة صادراته.

