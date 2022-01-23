عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق: فيلم أصحاب ولا أعز تحفة ومنى زكى أستاذة

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على دعم الفنانة منى زكى بعد تعرضها للهجوم خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”. 

 

ونشرت غادة عبد الرازق البوستر الرسمى للفيلم عبر خاصية ستورى بالإنستجرام وعلقت عليه :"مبروك يا حبيبتى الفيلم تحفة وأنتى طبعا ".

 

وأضافت غادة عبد الرازق :" بجد فيلم تحفة ومنى زكى طول عمرها أستاذة".

فيلم أصحاب ولا أعز 

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة. 

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها .

txt

المصنفات الفنية: ليس لنا علاقة بـ فيلم أصحاب ولا أعز

txt

فيلم أصحاب ولا أعز.. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة| فيديو

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers ، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

 

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكى والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة ناديم لبكى.

 

 فيلم أصحاب ولا أعز  أعتقد البعض أنه سوف يكون من نصيب المخرجة اللبنانية نادين لبكى ، إلا أن المهمة تؤلها المنتج وسام سميرة، ، والذى سبق وان شارك فى إنتاج فيلم “ كفر ناحوم ” للمخرجة نادين لبكى .

غادة عبد الرازق Perfect Strangers منصة نتفلكس فيلم “أصحاب ولا أعز” اللبنانية نادين لبكى فيلم أصحاب ولا أعز

ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل طروحات أراضى الإسكان فى الشهر الأول من 2022

بحضور 25 سفيرا.. افتتاح المؤتمر السنوي للشراكة الأفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية

خصلات شعر.. شاهد امرأة تعثر على اكتشاف صادم داخل ماسورة الحمام

دراسة عن تأثيرات كورونا.. 97% من شركات السيارات تعرضت لخسائر فادحة

السيسي: تأثيرات جائحة كورونا كانت في أضيق الحدود ولله الحمد

غادة عبد الرازق: فيلم أصحاب ولا أعز تحفة ومنى زكى أستاذة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

المؤبد لمفتي جبهة النصرة ووضعه على قوائم الإرهاب

كاف يدعو رئيس نادي الزمالك لحضور نهائي أمم إفريقيا

بيع وخصم لـ اللاعبين والمدير الفني.. قرارات رئيس الزمالك بعد مباراة المحلة

تحرك برلماني عاجل لمنع فيلم أصحاب ولا أعز

خلال 24 ساعة.. الأردن يتعرض لـ 10 زلازل

رياح وثلوج وأمطار.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة|فيديو

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

لإنقاذ صديقه.. شاهد جاموس وحشي يبرح لبؤة ضربًا ويطيح بها|فيديو

نشرة المنوعات| زواج مغربية من هندوسي.. سيارة تطيح بمراسلة على الهواء.. وسيدة تكسب 3 ملايين دولار بضربة حظ

وصل إلى صدره.. شاهد رجل يتحدى الجليد من أجل وجبة طعام

فيديو

رقصة الغزالة رايقة.. قصة احمد السقا مع الخيل من الطفولة وحلم تحقق

فيلم أصحاب ولا أعز .. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة "فيديو"

فيديوجراف| مسلسلات جديدة.. قائمة دراما رمضان 2022

والده يربطه بالحبال.. عم صبري يروي مأساة ابنه المصاب بضمور في المخ

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ