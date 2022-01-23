غادة عبد الرازق: فيلم أصحاب ولا أعز تحفة ومنى زكى أستاذة

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على دعم الفنانة منى زكى بعد تعرضها للهجوم خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيلم “أصحاب ولا أعز”.

ونشرت غادة عبد الرازق البوستر الرسمى للفيلم عبر خاصية ستورى بالإنستجرام وعلقت عليه :"مبروك يا حبيبتى الفيلم تحفة وأنتى طبعا ".

وأضافت غادة عبد الرازق :" بجد فيلم تحفة ومنى زكى طول عمرها أستاذة".

فيلم أصحاب ولا أعز

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها .

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers ، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكى والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة ناديم لبكى.

فيلم أصحاب ولا أعز أعتقد البعض أنه سوف يكون من نصيب المخرجة اللبنانية نادين لبكى ، إلا أن المهمة تؤلها المنتج وسام سميرة، ، والذى سبق وان شارك فى إنتاج فيلم “ كفر ناحوم ” للمخرجة نادين لبكى .