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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الثلاثاء.. افتتاح معرض الفنان مصطفى بط بقاعة الباب

لوحة فنية
لوحة فنية

يفتتح ا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنان مصطفى بط بقاعة الباب/سليم وذلك يوم الثلاثاء 25 يناير2022 في تمام السابعة مساءً.

ويعرض الفنان مجموعة من لوحاته التي تتميز بأسلوبه الجانح للمدرسة السريالية حيث يمزج بين الخيال والأسطورة والموروث الشعبي في تكوين يدفع إلى إثارة الحس الإنساني والإبحار به في مغامرات لها صداها الواقعي والمعرفي والجمالي .. وتُعد كل لوحة قصة مكتملة تم بناءها وفقاً لقيم تعبيرية لها دلالاتها حيث تشبه الأساطير والحكايات الشّعبية من ناحية المحتوى، ففيها أشخاص خارقين، وتفسيرات مختلفة عن طبيعة الأشياء ..

في رحاب عالمه يفتح الفنان القدير مصطفى بط  الباب على مصراعية للافتراض والخيال فمن خلال خبراته المتركمة يستطيع أن يواري مكنون هواجسه وأفكاره ومشاعره ليصبح المسطح التشكيلي هدفاً يوافق مخيلة ووجدان كل مُتلقي على حده والحقيقة أن هذا يتم وفقاً لسيناريو تصويري يتسق وشخصية الفنان مُعبراً عن فلسفته وقناعاته أعده هو ببراعة.

الفنان مصطفى بط مواليد محافظة المنوفية في 1943، بكالوريوس كلية التربية الفنية 1966، أقام العديد من المعارض الخاصة داخل وخارج مصر كما شارك في الحركة الفنية التشكيلية منذ تخرجه، من المعارض الجماعية المحلية التي شارك بها الفنان معرض الطلائع السابع ( جمعية محبى الفنون الجميلة ) 1966، معرض (طيور تأبى الرحيل) بقاعة (أبعاد) بمتحف الفن المصري الحديث بالأوبرا نوفمبر 2013، معرض (ثورة شعب) بمركز كرمة بن هانىء الثقافي – بمتحف أحمد شوقي يوليو 2017، وشارك بالعديد من المعارض الجماعية الدولية منها بينالي الإسكندرية الدولي لدول حوض البحر المتوسط الثامن 1970، بينالى أبيثا الدولي بإسبانيا 1971، 1972، حاز على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها الميدالية الفضية في التصوير من صالون القاهرة 1971، جائزة الحفر من الثقافة الجماهيرية 1986.

خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضا للفنان مصطفى بط بقاعة الباب سليم تتميز بأسلوبه الجانح والموروث الشعبي

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