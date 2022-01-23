حسام غالي ومحمد فصل يشاركان في عزاء والد محمد زيدان.. صور

شارك، حسام غالي عضو مجلس النواب فى عزاء والد محمد زيدان، نجم منتخب مصر ونادي بورسيا دروتموند الألماني الأسبق، المقام حاليا بمسجد الشرطة في التجمع الخامس.



وحرص أيضا، علي تقديم واجب العزاء كلا من، محمد فضل لاعب النادى الاهلي السابق، والإعلامي محمد عباس، ورامي ربيعة لاعب الأهلي، وعدد من الشخصيات.



وتوفي عبدالله زيدان، والد الكابتن محمد زيدان، الخميس الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتم أداء صلاة الجنازة عليه، ومن ثم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في محافظة بورسعيد، مسقط رأسه، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الكرة المصرية.



يذكر أن محمد زيدان بدأ مشواره الكروي مع نادي الجمارك ببورسعيد، ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردز بريمن، وماينز، هامبورج، بروسيا دورتموند، وعلى الصعيد الدولي، حاز زيدان على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين مع منتخب مصر، عامى 2008، و2010.

