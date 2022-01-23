السياحة: لا يوجد قرار بمنع السيدات من دون الأربعين نزول الفنادق بغير محرم

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثارلشئون السياحة ، أن جميع الجنسيات تستطيع الاستمتاع بالفنادق المصرية ،وبالشواطئ والمقاصد الترفيهية ، مؤكدة أن مصر تتميز بمنتجات سياحية فريدة.

أكدت غادة فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي أو أى جنسيات اجنبية ، اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة تستطيع النزول للمنتجعات والفنادق المصرية دون محرم، بشرط تقديم الأوراق الثبوتية ،مؤكدة نعمل على تشجيع وتنشيط السياحة ، خاصة أنها من أهم روافد العملة الصعبة.

أوضحت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة ،أن الوزارة لم تصدر أى قرارات أو قوانين او لوائح بمنع إقامة السيدات المصريات او الخليجين أو أى جنسيات أخرى دون سن الأربعين دون محرم.

واستكملت قائلة : تتميز مصر بتعدد الخدمات الفندقية ما بين الثلاث و الأربعة و الخمس نجوم ، تقع تحت رقابة وزارة السياحة ، وتعمل على المتابعة و الإشراف على الفنادق .