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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نهائي مسابقة أحلى أكلة سيوية خلال فعاليات مهرجان التمور

مسابقة افضل أكلة
مسابقة افضل أكلة سيوية خلال مهرجان التمور

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  اللواء اشرف ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح  حضور نهائى مسابقة احسن شيف للأكلات السيوية وتوزيع الجوائز على الفائزين وذلك على هامش فاعليات المهرجان الدولى الخامس للتمور بسيوة .

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اكد اللواء اشرف ابراهيم على اهمية المسابقة وذلك للحفاظ على التراث السيوى،والذى   اشترك  فيها عدد كبير من الطهاة ،وتم اختيار افضل ثلاث أصناف من الاكلات السيوية  وتوزيع مبالغ مالية  ٦ آلاف جنية  على الفائزين .
وأسفرت المسابقة على حصول  زينب محمد عبدالله على المركز الأول وحصولها على  مبلغ ٣ آلاف جنيه 
وحصل الفائز الثانى ابو بكر محمد علي على مبلغ ٢ آلاف جنية 
وحصل الفائز الثالث عبد الدايم ابراهيم عبدالله على مبلغ ألف جنيه 
كما حصل كلا من 
فاطمة محمد عثمان 
رحيم محمد سنوسى 
صالح محمد حسن 
على شهادات تقديرية من جائزة خليفة الدولية وسيتم دخول الاكلات السيوية فى قائمة الفنادق وذلك لترويج الاكلات السيوية داخل وخارج الجمهورية.

 كما وجة اللواء اشرف ابراهيم الشكر على من قام بتنظيم المسابقة والمشاركين في فيها من اهالى سيوة.

مسابقة افضل أكلة سيوية
مسابقة افضل أكلة سيوية
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