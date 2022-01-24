7 أعراض عند الإصابة بأوميكرون

على الرغم من أن متغير Omicron منتشر في جميع أنحاء العالم، إلا إن المتغير الجديد أخف نسبيا من سلالات SARs-COV-2 السابقة، ويمكن التحكم فيه بشكل أكبر.

وحتى الآن، يقال إن أوميكرون يؤثر على الجهاز التنفسي العلوي الذي يسبب أعراضًا تشبه أعراض البرد وخفيفة ويبدو أنه يسبب ضررًا أقل للرئتين، وهو بالتأكيد اقل ضررا من فيروس كورونا.



وفقا موقع هيلث من غير المرجح أن يشمل متغير Omicron الرئتين فهو فيروس هو خفيف إلى حد كبير.

وعلى عكس متغير دلتا الذي يسبب أمراضًا خطيرة تؤدي إلى الوفاة يعانى الكثير خلال الموجة الثانية من COVID-19 من أعراض مؤلمة للغاية تتراوح من شيء خفيف مثل السعال والحمى وفقدان الرائحة والذوق إلى أعراض حادة مثل ضيق التنفس وألم الصدر والتهابات الرئة الخطيرة.

1.التعب الشديد



التعب يؤثر على الجسم العام، قد يجد الشخص المصاب بأميكرون صعوبة جسدية في القيام بالأشياء التي يفعلونها عادة، مثل صعود الدرج.

تشمل الأعراض ايضا ضعف القدرة العقلية، قد يجد نفسه أقل إنتاجية ويعاني من ضعف الوظيفة الإدراكية مثل عدم القدرة على التركيز بشكل عام.

2.صداع الراس



وجد الباحثون عن الصداع الناتج عن الاصابة باوميكرون يميل إلى الاستمرار لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، مع الإبلاغ عن آلام متوسطة إلى شديدة على جانبي الرأس. ولا يزول الصداع

أن جسمك يعاني من تفاعل التهابي أثناء محاربة الفيروس، فالصداع مع التعب وعلامات أخرى كلها جزء من الأعراض الالتهابية.

3.أوجاع وآلام أخرى بالجسم



من الحقائق المعروفة أن الألم العضلي يظهر بشكل شائع في حالات العدوى الفيروسية. واوميكرون ليس استثناءً ولكننا نشهد المزيد من حالات آلام الظهر مع أوميكرون حتى بعد الشفاء

وأشار الباحثون إلى آلام في المفاصل خاصة في أكتافهم وأرجلهم، وآلام المعدة، بجانب آلام الظهر من الاعراض المؤكدة للإصابة باوميكرون.

إذا كان الألم العضلي شديدًا، فيمكن تناول الأدوية الأساسية المضادة للالتهابات أو المسكنات التي ينصح بها طبيبك المعالج. ولكن لمدة من 3 إلى 5 أيام وليس أكثر من ذلك

تساعد ممارسة تمارين الإطالة بانتظام في المنزل على تخفيف آلام الظهر في فترة ما بعد التعافي.

4.التهاب الحلق والسعال



يعد التهاب الحلق أحد أهم خمس علامات للاصابة باوميكرون، إلى جانب سيلان الأنف والصداع والتعب والعطس، أن Omicron يمكن أن يصيب الحلق قبل أن يصيب الأنف،

لخصت الدراسات ان التهاب الحلق والسعال ينتشر بشكل شائع لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-65 عامًا، حيث يتم البلع بشكل صعب ومؤلم وتستمر لمدة تزيد عن 5 ايام بسبب أن هذا هو المكان الذي يوجد فيه أعلى تركيز للفيروس في تلك المرحلة.



5.سيلان الانف



يعتبر سيلان الأنف أحد أكثر الأعراض شيوعًا لعدوي اوميكرون، سيلان الأنف هو أيضًا عامل شائع مرتبط بالحساسية مثل حمى القش ونزلات البرد والإنفلونزا الموسمية.

تقول البروفيسور إيرين بيترسن، أستاذة علم الأوبئة والصحة في كلية لندن الجامعية: "سيلان الأنف والصداع من أعراض العديد من الالتهابات، ولكن يمكن أن يكون أيضًا الأعراض الأولى - والأعراض الاساسية - لمرض اوميكرون".

6. العطس



على الرغم من أن العطس ليس عادة من أعراض اوميكرون، فقد رأى الباحثون بيانات تشير إلى أن زيادة العطس قد تكون علامة على إصابتك بالعدوي.

7. القيء والغثيان



يمكن أن يكون القيء والغثيان من أعراض أوميكرون. لاحظ الباحثون أن بعض المرضى المصابين بفيروس اوميكرون ظهرت عليهم أعراض معوية مثل القيء والإسهال. وكانت هذه الأعراض قبل ظهور أعراض التهاب الحلق والصداع واوجاع الجسم.

