أصحاب ولا أعز.. خالد سرحان: في حب الجميلة منى زكي

دعم الفنان خالد سرحان، منى زكي بعد انتقادات الأخيرة التي وجهت لها بعد فيلم أصحاب ولا أعز.

وكتب خالد سرحان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "في حب الجميلة مني زكي".

حقيقة إيقاف مني زكي :

كشف شعبان سعيد؛ محامي نقابة المهن التمثيلية عن حقيقة التحقيق وإيقاف منى زكي بعد فيلمها أصحاب ولا أعز .

وقال شعبان سعيد لـ صدى البلد: "معرفش أي حاجة عن الكلام ده.. أكيد لو حصل كدة كنت عرفت".



منى زكي تتصدر تريند جوجل :

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم منى زكي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، للتعليق علي أداء مني زكي في فيلم “أصحاب ولا أعز".

وتصدر هاشتاج #مني_زكي قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أداء مني زكي في فيلم أصحاب ولا أعز.