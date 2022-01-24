الصغيرة "دايهاتسو ميرا" تحصل على ترقيات فنية لا تصدق .. فيديو

استطاعت شركة دايهاتسو اليابانية أن تقدم باقة من الاصدارات القوية طوال تاريخها الممتد، ومنها النسخة الشهيرة "ميرا" والتي تعد واحدة من اصغر الطرازات المقدمة، والتي تنضم إلى فئة الهاشباك، حيث اشتهرت تلك السيارة على مدار السنوات السابقة بهذه الاطلالة المميزة وادائها الفني القياسي.

"دايهاتسو ميرا" تحصل على ترقيات فنية لا تصدق

ولكن يبدو أن هذه النسخة عادت لتبهر محبيها من جديد، بعد ان حصلت على احد الترقبات العالية الأداء من قبل مطوري السيارات، بعد ان خضعت لتعديل فني مبهر، يجعلها اقرب إلى السيارات الخارقة، حيث تخلت السيارة عن المحرك القياسي صاحب الـ 35 حصانا، لتنفرد بمحرك اخر نفاث.

الصغيرة دايهاتسو ميرا تحصل على ترقيات فنية لاتصدق

تمتعت النسخة الصغيرة دايهاتسو ميرا بمحرك نفاث قوي، يستطيع أن ينتج طاقة لاتصدق، حيث تقدر قوته بـ 2600 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 320 كيلومتر في الساعة بحسب مختبر السيارة، مما يجعلها بالفعل واحدة من اكثر التجارب جنونًا في عالم السيارات.

ومن خلال مقطع فيديو نشرته قناة Stance Royalty المتخصصة في مجال استعراض السيارات، عبر موقع youtube، ظهرت السيارة الصغيرة دايهاتسو ميرا بمظهرها التقليدي مع جنوط رياضية من 5 اضلاع باللون الفضي، ومصابيح ثنائية مع عواكس ضوئية امامية، واشارات انتقال بالرفارف الامامية.

بينما جاءت الناحية الخلفية من السيارة وهي تحمل فوهة المحرك الخارق، مع تعزيزات داخلية مع خلال مقود حركة معدل باللون الازرق، مع مقاعد رياضية بهذا اللون ايضا، إلى جانب حزمة داخلية من عناصر التحكم، وبرامج دعم قائد المركبة.