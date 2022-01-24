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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس تستعد لإطلاق هاتف رائد بسعر منافس

وان بلس تستعد لإطلاق
وان بلس تستعد لإطلاق هاتف رائد بسعر منافس

كشفت أحدث التسريبات عددا من التفاصيل المتعلقة بهاتف OnePlus 10R القادم من شركة وان بلس الصينية ، والذى سيقدم عددا من الإمكانات الرائدة مع سعر مناسب.

 

وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف OnePlus 10R قد تم رصد عدد من مواصفاته قناة اليوتيوب الخاصة بشركة وان بلس، حيث سيقدم شاشة فائقة الدقة مع بطارية كبيرة وكذلك واحد من أقوى المعالجات. 
 

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ميزة خارقة يحصل عليها هاتف وان بلس الرائد OnePlus 10 Pro


 وسيأتى هاتف وان بلس OnePlus 10R  بشاشة من نوع AMOLED قياس 6.65 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية ، ودقة 3216 × 1440 بكسل  مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار وكذلك حماية قوية للشاشة.

 

ويعمل هاتف وان بلس OnePlus 10R بمعالج قوى من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 9000 بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مع مساحة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجا بايت، وذاكرة تخزين عشوائية نسختى 8 و12 جيجا بايت رام.  


ويحتوى هاتف وان بلس OnePlus 10R على بطارية 5000  مللى أمبير فى الساعة، مع شحن سريع سلكى بقوة 65 واط ، مع نظام التشغيل أندرويد 12 مع واجهة المستخدم للسوفت وير OxygenOS 12 . 
 

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