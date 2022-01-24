إصابة وزير الداخلية الأرجنتيني بفيروس كورونا

أعلن وزير الداخلية الأرجنتيني إدواردو دي بيدرو، أمس الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ودخوله العزل المنزلي.

وكتب وزير الداخلية الأرجنتيني أنه أصيب بفيروس كورونا، كما أنه يعزل نفسه مع أسرته.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، أن انتشار متحور أوميكرون قد يمثل نهاية جائحة كورونا "كوفيد-19" في أوروبا.

أشار هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إلى احتمالية نهاء وباء كورونا في أوروبا، بسبب خصائص متحور أوميكرون، الذي يمكن أن يصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس.

وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس قال إن "أوميكرون أطلق مرحلة جديدة من الوباء ومن المحتمل أن تقترب منطقة أوروبا من نهاية جائحة كورونا"، لكنه دعا إلى توخي الحذر بسبب تعدد متحورات الفيروس.

وأضاف المسؤول بمنظمة الصحة العالمية "بمجرد انحسار موجة أوميكرون، ستكون هناك مناعة عامة لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر، أما بسبب اللقاحات أو لأن الناس سيكونون محصنين بسبب اكتساب المناعة بعد العدوى".

وتابع كلوج "نحن لسنا أمام فيروس مستوطن.. لذلك لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث.. لقد فاجأنا هذا الفيروس أكثر من مرة.. لذلك يجب أن نكون حذرين للغاية".

