الصحف الإماراتية.. اعتراض صواريخ حوثية باتجاه أبو ظبي.. الجامعة العربية تصدر بيان عاجل.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من أوكرانيا

الصحف الإماراتية:

*الإمارات تعترض صاروخين حوثيين على أبي ظبي

*الجامعة العربية تطالب بوضع الحوثي على قائمة الإرهاب

*الولايات المتحدة تطالب رعاياها بمغادرة أوكرانيا

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم " الإثنين " عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

كما تهيب الوزارة بالجمهور الكريم استقاء كافة الاخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

فيما أدان مجلس جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم والآثم، الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وأجمع على ضرورة تصنيف الحوثي منظمة إرهابية. جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية، صدر في ختام اجتماعه الطارئ، أمس، لمناقشة الأحداث الإرهابية، التي تعرضت لها دولة الإمارات مؤخراً، والذي عقد برئاسة مندوب دولة الكويت الشقيقة، أحمد البكر رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة وفد الإمارات في الاجتماع الطارئ، الذي عقد بناء على طلب من دولة الإمارات.

ورحب المجلس بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات، وبتنديدها بالاعتداءات، التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها هجوماً إرهابياً جباناً وآثماً، مشيداً بالموقف الموحد الذي عبر عنه مجلس الأمن الدولي في بيانه، الذي أدان خلاله أعضاء المجلس بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الغاشمة، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية، التي ارتكبتها الميليشيا الإرهابية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً حقيقياً على المنشآت المدنية الحيوية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، كما تشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين، وتقوّض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطراً على خطوط الملاحة التجارية الدولية. وشدد المجلس على أن الهجمات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحديها لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن عدد إصابات فيروس كورونا (كوفيد 19).

وكشفت الوزارة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، عن تسجيل 1603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 38 حالة جديدة.

كما علنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة عن وصول 1.8 مليون جرعة جديدة من لقاح شركة فايزر إلى القاهرة بتمويل من الحكومة الأمريكية.

وكشفت السفارة، أمس، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أن واشنطن قدمت حتى الآن أكثر من 21 مليون جرعة من اللقاحات الأمريكية عالية الجودة للمساعدة في حماية المصريين من فيروس كورونا (كوفيد 19).

ومن اليمن، أعلن سلاح البحرية الأمريكية أمس "الأحد" اعتراض سفينة كانت تحمل 40 طناً من السماد الذي يمكن استخدامه لصناعة المتفجرات أثناء إبحارها من إيران على طريق استخدم في الماضي لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وأفادت البحرية أنها فتّشت السفينة التي تم توقيفها العام الماضي أثناء نقلها آلاف قطع السلاح وتسليمها إلى خفر السواحل اليمني، بعد اعتراضها في المياه الدولية في خليج عُمان الثلاثاء.

وأفاد الأسطول الخامس الأمريكي ومقرّه البحرين أن مدمّرة صواريخ موجّهة أمريكية وسفينة دورية "اعترضتا سفينة لا ترفع علم أي دولة وتمر عبر من إيران على الطريق المستخدم تاريخياً لنقل الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن".

وأضافت أن "القوات الأمريكية اكتشفت 40 طناً (36300 كلغم) من أسمدة اليوريا، وهو مركّب كيميائي للاستخدامات الزراعية يعرف بإمكانية استخدامه في تحضير المتفجرات".

ومن سوريا، يعيش سكان مدينة الحسكة السورية هذه الأيام على وقع الاشتباكات الدامية بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» وعناصر تنظيم داعش الإرهابي، حيث رائحة الموت تفوح في كل مكان. مدنيون نجوا بأعجوبة وآخرون يقارعون الموت عطش لا خبز لا ماء..، نداءات استغاثة في كل مكان وصوب، الجميع مهدد، خوف ورعب وسط الأهالي، هذه هي أحوال أهالي المدينة السورية الواقعة شمال شرق البلاد والتي تتميز بخصب أراضيها ووفرة مياهها وجمال طبيعتها وكثرة مواقعها الأثرية بعدما شن تنظيم داعش المتشدد هجوماً على سجن في حي غويران سرعان ما تحول إلى مواجهات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لا تزال مستمرة لليوم الرابع على التوالي.

وحول وضع المدنيين في هذه المدينة، يقول أحد الفارين بعد عبوره المناطق المشتعلة إن «الوضع سيىء جداً والاشتباكات عنيفة.. يدخلون البيوت ويقتلون الناس فيها». وأضاف الرجل الثلاثيني الذي كان يحمل طفلاً رضيعاً لف ببطانية من الصوف «نجونا بأعجوبة». وتحدثت المسنة همشة سويدان (80 عاماً) والتي كانت محاصرة في منزلها القريب من السجن، عن معاناة المدنيين «بدون خبز أو ماء» مع احتدام المعارك. وأضافت بعد هروبها هي الأخرى من منطقة الاشتباكات «نكاد نموت من الجوع والعطش... لا نعرف إلى أين نذهب الآن؟».

ودوليا، كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، عن الحالة التي سيتحول فيها فيروس كورونا (كوفيد 19) إلى مرض موسمي.

وأوضح المنظري، خلال لقائه أمس على قناة «أون»، أن وباء كورونا من الممكن أن يتحول إلى مرض موسمي في حالة انخفاض أعداد الإصابات والوفيات في كل أنحاء العالم.

وأكد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتوسُّع مظلة اللقاحات، مشدداً على أنه بالإمكان الخروج من عام 2022 منتصرين بعد تحول كورونا إلى مرض موسمي.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج،

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأحد، تدمير طائرتين مسيرتين حوثيتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، ووقع إصابتين لمقيمين في مدينة أحد المسارح بجازان بعد استهدافها بصاروخ باليستي أطلقته الميليشيات.



وندد التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) بتصعيد الميليشيات الحوثية بعد استخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين في السعودية. وقال في بيان: «نتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف».

ودوليا، تطمح آلية «كوفاكس»، التي أطلقتها الأمم المتحدة لتزويد الدول الفقيرة باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، إلى التغلب على الوباء في عام 2022، من خلال عدم الاكتفاء بتسليم اللقاحات فحسب؛ بل تولي كذلك توزيعها وحقنها.



وأُنشئت «كوفاكس» قبل ظهور اللقاحات ضد كوفيد ـ 19، بمبادرة من منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين «غافي»، واليونيسيف وتحالف ابتكارات التأهب الوبا

فيما طالب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، أمس الأحد، بحوار مباشر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول رسم السياسة الأمنية في القارة العجوز، في وقت أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن ليس لديه «أدنى شكّ» في موقف ألمانيا الحازم حيال روسيا في الملف الأوكراني، في وقت تتعرض برلين لانتقادات لرفضها تسليم أسلحة لكييف.

ومن ناحية أخرى، اعتمد الاتحاد الاوروبي ضوابط جديدة للسفر داخل دوله اعتماداً على نهج فردي لا إقليمي أو قطري، فيما أمرت الصين بإجراء المزيد من فحوص كوفيد19 مع تزايد حالات الإصابة، وسجلت كوريا الجنوبية ثاني أعلى عدد يومي من الإصابات قبل عطلة رئيسية، في وقت سجلت زيادات قياسية في الإصابات في روسيا والهند وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، غداة تظاهرات في السويد وفرنسا احتجاجاً على شهادة التلقيح.

ومن صحيفة الاتحاد، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أمراً لجميع أسر الدبلوماسيين والأفراد غير الأساسيين في سفارتها بكييف بمغادرة أوكرانيا.

وجاء في تحذير من السفر أصدرته وزارة الخارجية الأميركية مساء الأحد أنه نظراً " للتهديد المستمر بتحرك عسكري روسي"، فإنه يجب على المواطنين