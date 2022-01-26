استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال الساعات الأخيرة عن عدد من التصريحات الهامة ، لـ وقف حالة الجدل المثار بشأن مصير استكمال الدراسة في العام الدراسي الحالي و حقيقة إغلاق المدارس بسبب كورونا و متحور أوميكرون وتفاصيل المنهج الجديد الذي تقرر إضافته لـ الصف الأول الإعدادي .

تصريحات طارق شوقي

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما يقرب من 30 تصريحًا حول استكمال الدراسة الترم الثاني وامتحانات الصف الرابع الابتدائي وغيرها من الأمور .

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصريحات وزير التعليم طارق شوقي من خلال الفيديوجراف التالي.