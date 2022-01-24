الأرصاد: سقوط أمطار على المناطق الشمالية.. وموجة شديدة البرودة بدءا من الأربعاء

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد، إن الإنخفاض فى درجات الحرارة الذي تشهده البلاد منذ ما يقرب عشرة أيام، ومن المتوقع أن يستمر الإنخفاض حتي نهاية الأسبوع الحالي على الأقل.

وأضاف "القياتي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سبب الإتخفاض فى درجات الحرارة هي تأثر البلاد بكتل هوائية شديدة البرودة قادمة من مناطق جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، موضحا أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمي اليوم وغدا على القاهرة الكبرى 15 درجة مئوية.

وتابع أنه يصاحب تلك الكتل الهوائية إنخفاض جوى يساعد على تكون السحب، مما يؤدي إلى وجود أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، ومن المتوقع إستمرار سقوط الأمطار اليوم وغدا ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.

وأشار إلى أنه من المتوقع بداية من يوم الأربعاء المقبل أن يحدث نشاط للرياح، وبالتالي تكون الكتل الهوائية شديدة البرودة بشكل أسرع، مما يؤدي إلى تأثر كافة أنحاء الجمهورية بانخفاض أخر فى درجات الحرارة، لتصل العظمي إلى 13 بالجزء الشمالي.