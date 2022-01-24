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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هيئة الدواء: علاج كورونا الجديد يقلل خطر المضاعفات ودخول المستشفى بنسبة 50%

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كشف الدكتور حمادة شريف معاون رئيس هيئة الدواء للتواصل الاجتماعي، تفاصيل موافقة مصر على استخدام اول دواء عن طريق الفم لفيروس كورونا.

وأضاف شريف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن العلاج الجديد الذي وافقت عليه هيئة الدواء سيضاف لبروتوكول علاج كورونا بعد موافقة اللجنة العلمية. 

وتابع أن العلاج الجديد حصل على الرخصة ويصنع داخليا وهناك ٥ شركات محلية جاهزة لتوفير الدواء في الأسواق، مستدركا أن هناك توجيهات في هذا الصدد من الدولة وما تم كان مجهود عمل ثمانية أشهر كاملة.

وأكمل ان هذا الدواء سيتم توفيره في المستشفيات فقط وليس في الصيدليات ويحتاج لعدة شهور للظهور في الصيدليات، لافتا إلى أن الدواء الجديد يقلل خطر المضاعفات ودخول المستشفى بنسبة ٥٠٪. 

حمادة شريف دواء كورونا فيروس كورونا اخبار التوك شو هيئة الدواء

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