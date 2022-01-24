استعدادا لمؤتمر المناخ.. محافظ دمياط تبحث أطر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مع ممثلى بعض الشركات الخاصة.

وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتى تأتى فى إطار الاستعدادات للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "COP27" والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية.

وقد ناقشت "محافظ دمياط" آليات مد جسور التواصل مع تلك الجهات، حيث اطلعت على مقترحات شركة سيجنفاى بمجال الطاقة والاستدامة وذلك لطرح حلول تكنولوجية لاضاءة المشروعات المختلفة وتجميل الميادين والعالم الأثرية و إستغلالها فى عمليات الزيادة الإنتاجية خاصة بالمزارع السمكية و الدواجن ، وأيضاً تقديم استشارات ونشر التوعية المجتمعية بالقضايا المختلفة، فضلاً عن استخدام الأشعة فوق البنفسجية فى عمليات التعقيم.

وعلى جانب آخر،، ناقشت "محافظ دمياط" سُبل إطلاق مسابقة من خلال مؤسسة مناخ ارضنا، وتحت رعاية الاتحاد الأوروبي، حيث تهدف المسابقة إلى بناء قدرات أبناء المحافظة، بمختلف المناطق، و توعيتهم بقضايا المناخ ..

ورحبت "الدكتورة منال عوض" بمحاور الشراكة خاصة الجانب المتعلق ببناء القدرات بمختلف المجالات، كما أكدت تطلعها إلى إطلاق استراتيجية تغير المناخ والتى تتفق مع رؤية الدولة للحفاظ على البيئة والتعامل مع تداعيات التغيرات المناخية..