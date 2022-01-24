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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر للتايكوندو يطير إلى الفجيرة في أولى محطات الإعداد لأولمبياد باريس2024

المنتخب المصرى الاول
المنتخب المصرى الاول للتايكوندو

تغادر غداً صباحاً بعثة المنتخب المصرى الاول للتايكوندو القاهرة متجهه الى دولة الإمارات العربية للمشاركة فى بطولة كأس العرب G2 يومى ٣-٤ فبراير وبطولة الفجيرة المفتوحة G2 يوم ٦ فبراير في أولى محطات المشاركة الخارجية ببرنامج الاعداد لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ .

ويسبق الاشتراك بالبطولتين خضوع لاعبى الفريق القومى الأول لمعسكر تدريبي مغلق بإمارة الفجيرة فى الفترة من ٢٥ يناير الى ٣١ يناير تحت اشراف المدرب العالمى الصربى دراجان وبمشاركة العديد من لاعبى الدول المشاركة بالبطولتين لرفع الحالة الفنية للاعبي الفريق الاول قبل مشاركاتهم فى البطولتين الهامتين فى مشوار الاعداد لاولمبياد باريس ٢٠٢٤ سواء من حيث تحصيل النقاط اللازمه للتأهل عن طريق المشاركة فى اكبر عدد من البطولات الكبرى صاحبة النقاط العالية او من حيث رفع المستوى الفنى للفريق عن طريق الاحتكاك المستمر للاعبي المنتخب خلال البطولات الدولية بالفرق الاخرى مما يعود بالنفع على لاعبى المنتخب المصرى.

يذكر أن مشاركة الفريق المصرى تأتي فى ظروف صعبة للغاية تتمثل فى ضيق الوقت للاعداد لسفر البعثة نتيجة بعض الأمور الإدارية المتعلقة باعتماد مجلس إدارة الاتحاد المصرى الجديد باللجنة الاوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة وما يتعلق بذلك من إجراءات مالية وقانونية بجانب أن موعد إقامة البطولتين جاء فى مواعيد امتحانات نصف العام لبعض اللاعبين ، بإلاضافة الى الوضع الصحى الراهن والمتعلق بفيروس كورونا .

يرأس بعثة مصر بالبطولتين المستشار محمد مصطفى على رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو و بفريق مكون من ١١ لاعب ولاعبة هم : يوسف عصام واحمد وائل وعمر غنيم ورامى عيسى واحمد راوى واياد بركات وشهد سامى ومنه الله مدحت ونادين عمرو وميسون ايهاب وايه محمد بالاضافة الى جهاز فنى مكون من الكابتن أسامه سيد والكابتن محمد مجدى.

المنتخب المصرى الاول للتايكوندو دولة الامارات كأس العرب G2 بطولة الفجيرة المفتوحة G2 ايهاب جابر

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