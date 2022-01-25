هو دا جزء تاني؟..تعليقات المتابعين بعد نشر طارق الإيباري صورته مع رمضان مبروك

نشر الفنان طارق الإيباري صورة جديدة له عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وظهر فيها الإيباري مع الفنان محمد هنيدى وعدد من نجوم وصناع فيلم "مبروك أبو العلمين "، معلقاً "أحلي سيلفي مع احلي مستر رمضان" من حلقة برنامج "هنيدي شو" .

مما نال إعجاب متابعية من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معه، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي :"أية دة هتعملوا جزء تاني ؟"،"بعشق الفيلم دة والحلقة تحفة ".

ويذكر أنه قد كشف الفنان طارق الإبياري، تفاصيل مشاركته في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والمنعقد حاليا في شرم الشيخ.

وقال طارق الإبياري في لقاء ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "أشعر بالفخر بالمشاركة في منتدى شباب العالم، وأشعر بحجم كبير من الانبهار لما رأيته من تنظيم مبهر واهتمام كبير بأفكار الشباب".



وأضاف طارق الإبياري: "انبهرت بفعاليات افتتاح مسرح شباب العالم والعرض المسرحي المبهر الذي أخرجه المخرج الكبير خالد جلال والذي تحدث عن كورونا".



وتابع طارق الإبياري: "الرئيس السيسي وجه كلمة شكر لفريق عرض مسرحية جائحة كورونا، وتلك الكلمة التي وجهها الرئيس السيسي لشباب العرض المسرحي تسببت في حالة كبيرة من الفرحة والسعادة للشباب".