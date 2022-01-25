من المالديف.. دينا داش تنشر صورة جديدة لها عبر إنستجرام

نشرت البلوجر دينا داش صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات أنستجرام .

وظهرت فيها دينا وهي علي أحد شواطئ جزيرة المالديف ،معلقةً :" ما هي البلدان على قائمة دلو الخاص بك؟،لقد حصلت على إيطاليا وجنوب أفريقيا على الألغام!"

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

وقد أثار حفل زفاف البلوجر دينا داش موجة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار عدد كبير من مقاطع فيديو لحفل الزفاف الذي وصفه النشطاء بأنه منظم ويحتوى على فقرات راقصة بين العروس وأصدقائها بطريقة تشبه أفلام السينما.

وكانت قد تصدرت البلوجر دينا داش مؤشرات البحث، وذلك بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو في حفل زفافها.