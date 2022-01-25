غالي يحذر موسيماني للمرة الأخيرة.. ويحدد موعد تجديد عقده

أكد الإعلامي محمد شبانة أن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي عقد جلسة مطولة مع موسيماني بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وبحضور سيد عبدالحفيظ وأبلغ المدرب الجنوب أفريقي بأن المفاوضات حول تجديد التعاقد لا يجب الحديث عنها مجددا في المؤتمرات الصحفية عقب المباريات.



وأضاف شبانة في برنامجه بوكس تو بوكس، المذاع على فضائية ETC : كشف مصدر مسئول أن غالي أكد لموسيماني خلال الجلسة أن المؤتمرات الصحفية للحديث عن الجوانب الفنية للمباريات فقط وليس أي أمور أخرى وطالبه بعدم الاستجابة لأي ضغوط من الصحفيين عن التساؤل في أي أمور خارج المباراة.



وكشف شبانة: "غالي أكد لموسيماني أيضا أن ملف التجديد تأجل إلى بعد انتهاء منافسات كأس العالم للأندية المحدد لها فبراير المقبل خاصة في ظل الغيابات العديدة التي تضرب الفريق ووجود أزمة بالقائمة التي ستخوض المنافسات.



وواصل: "غالي طالب موسيماني بعدم الحديث عن أي أمور تخص تجديد تعاقده في تلك الفترة وطالبه بالتركيز مع الفريق قبل انطلاق كأس العالم للأندية في الإمارات.