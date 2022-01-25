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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25 يناير

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25 يناير

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-1-2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.


الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3.75 جنيه بانخفاض 25 قرشًا.

البصل بين 2 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و9 جنيهات بانخفاض 50 قرشًا.

الفاصوليا بين 5 و12 جنيهًا بارتفاع 2.5 جنيه للكيلو.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الملوخية بين 3 جنيهات و10 جنيهات بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات بزيادة 2 جنيه.

البسلة بين 4 جنيهات و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 25 يناير:

في حين وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3 جنيهات، والبرتقال أبو سرة إلى 5 جنيهات، واليوسفي إلى 4.5 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 10 جنيهات.

ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأصفر إلى 20 جنيها، والعنب المستورد الأسود 20 جنيهات للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 20 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 9 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 10 جنيهات للكيلو.

كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ11 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو، والكيوي إلى 26 جنيها للكيلو.
 

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