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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 25 يناير

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.


أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022:
سعر طن حديد عز 15150 - تسليم أرض المصنع بعد 15600 الأسبوع قبل  الماضي.

سعر طن حديد بشاى 15050 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15400 الأسبوع قبل  الماضي.

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15300 الأسبوع قبل الماضي .

سعر طن حديد العشري 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع بعد 15100 الأسبوع قبل   الماضي .

سعر طن حديد المراكبي 14300  جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 15100 الأسبوع قبل   الماضي .

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022، جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:
أسمنت المسلح 1090 جنيه للطن

أسمنت النصر 1050 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1025 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 940 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1060 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 980 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1030 جنيه للطن

أسمنت السويس 1070 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1080 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1100 جنيه للطن

اسمنت العسكري بني سويف 10010 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 25 يناير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الحديد والأسمنت اليوم

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