رئيس جامعة سوهاج ‏يطمئن على الحالة الصحية لطالبة مغتربة أجرت عملية جراحية

‏اطمأن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، على الحالة الصحية للطالبة إسراء مجدي عبد الحميد، بالفرقة الثالثة بكلية الألسن بقسم اللغة الألمانية، والتي أصيبت بألم شديد بالبطن خلال إقامتها بالمدينة الجامعية، نقلت على أثره إلى المستشفى الجامعي.

وتبين أنها تعاني من التهاب شديد في الزائدة الدودية مما أدى إلى إجراء تدخل جراحي سريع لاستئصالها، حيث توجه رئيس الجامعة إلى المستشفى الجامعي يصاحبه الدكتور صبري توفيق همام القائم بعمل عميد الكلية، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجامعة وجه تعليماته لإدارة المدن الجامعية بتخصيص جناح لاستضافة والدة الطالبة المغتربة التي حضرت إليها من مدينة المنصورة لمرافقتها، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطالبة ومتابعة حالتها حتي يتم تحسنها والاطمئنان عليها.