فقدان دائم .. دراسة توضح تأثير كورونا على حاستي الشم والتذوق

أظهر بحث أولي في السويد أن حوالي 50 % من المصابين بـ فيروس كورونا كوفيد -19 خلال الموجة الأولى من العدوى في عام 2020 قد يكون لديهم تغيرات طويلة الأمد وحتى دائمة في حاسة الشم لديهم.

منذ الأيام الأولى للوباء، ظهر الفقدان المفاجئ للرائحة أو الإدراك الخاطئ أو المشوه للروائح كعرض غير عادي لـ فيروس كورونا Covid .

أجرى العلماء في معهد كارولينسكا في ستوكهولم اختبارات شاملة على 100 فرد أصيبوا بـ فيروس كورونا في الموجة الأولى من العدوى في عام 2020، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

أظهرت نتائج الدراسة التي لم تخضع بعد لمراجعة ، أنه بعد 18 شهرًا من التعافي من كورونا، فقد 4 في المائة من الناس حاسة الشم تمامًا، ومع ذلك كان لدى ثلثهم قدرة منخفضة على اكتشاف الروائح، واشتكى نصفهم تقريبًا من باروسميا - حيث تتشوه حاسة الشم.

وخلص الفريق إلى أن 65 في المائة من الذين تعافوا من كورونا أظهروا إما فقدان حاسة الشم، أو انخفاض حاسة الشم ، أو تشوهات في الإحساس بعد 18 شهرًا من الإصابة ، مقارنة بـ 20 في المائة ممن لم يصابوا بالفيروس.

ووفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ، فإن فقدان حاسة الشم أو التذوق أقل من نصف ما هو شائع مع متغير أوميكرون Omicron من متغير دلتا.

وقال لوندستروم إن النقص الحاد في حاسة الشم يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الاكتئاب وتغيير وجباتهم الغذائية، غالبًا إلى الأسوأ مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وتابع، قد لا يستعيدون 100 في المائة من أدائهم السابق، لكن معظمهم بالتدريب ، سيعودون إلى نقطة لن تؤثر فيها حاسة الشم لديهم على حياتهم".

