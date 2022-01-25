اجتماع بين البرلمان العربي وجامعة الدول لبحث تعزيز أواصر التعاون المشترك

عقد الدكتور حسن بن علي المدحاني، نائب رئيس البرلمان العربي رئيس اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة والسفيرة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، في القاهرة اجتماعًا مشتركًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

حيث عرض الدكتور حسن بن علي المدحاني، خلال اللقاء تشكيل اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة، وأهدافها وآلية عملها، كما أبدت السفيرة ندى العجيزى خلال اللقاء اهتمامًا وترحيبًا بتعزيز أواصر التعاون المشترك بين اللجنة وإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية خلال الفترة القادمة.

كما تم التأكيد على ضرورة بلورة رؤية عمل ثنائية، على نحو يعزز دور كل الجانبين، وذلك باتخاذ خطوات تنفيذية في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لخطة عمل اللجنة المشتركة المعنية بالتنمية المستدامة في البرلمان العربي التى اعتمدتها باجتماعها السابق، وأقرها البرلمان العربي خلال جلسته المنعقدة في المملكة الأردنية الهاشمية في ديسمبر الماضي.