"الدير" رواية جديدة لمروة فتحي عن دار ديير في معرض الكتاب

تشارك الكاتبة الروائية مروة فتحى في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 برواية "الدير" الصادرة عن ديير للنشر والتوزيع.



وتنتمي الرواية لأدب الجريمة، وتدور أحداثها في إطار من الإثارة و الغموض والتشويق بعد أحداث يناير 2011 والاستغلال العاطفى والدينى للشعوب وتناقش عدد من القضايا الاجتماعية الهامه كفكرة صناعة بطل وتقديمه كقدوة مجتمعية دون النظر لحقيقته واستغلاله لتوجيه الشباب لاى اتجاة خاطئ وفشل العلاقات الاجتماعية فى الأسرة وما يعود به على الأبناء من نفسيات غير متزنه واحتياج عاطفى يستغله الآخرون والانعكاسات الاجتماعية لادوارهم فى المجتمع.



ومن اقتباسات الرواية:"سيظل قلبك الخائن متخفى تحت مظله الخوف يرتعد من اقتراب صوت الحق او رياح اليقين...لن تدخل الشمس الى مدينتك المظلمة ولن يسكن الصادقون منازلك الكاذبه...ستبقى وحيدا رغم كل مكاسبك منحك الله كل شئ ورغبت انت فى لاشئ فخسرت أجمل الأشياء وستفتح عيناك ذات يوم لتجد القناع سقط ومابقى معك هو خوفك ولعنات الجميع...

وأما انت ياصديقي فتذكر دوماً أن الخائن لايؤتمن وان كان فى قبره".



يشار إلى أن هذا هو العمل السابع للكاتبة والتى من أبرز أعمالها رواية "بروفيدنس" والتى ترشحت للبوكر عام ٢٠١٧ ونهاية الخديعة والتى شاركت فى كتارة عام ٢٠٢١.