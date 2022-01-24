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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"البابا شنودة والمجتمع الأكاديمي" ..كتاب جديد بمناسبة الذكرى الـ 10 لرحيله

صدى البلد

صدر مؤخرًا عن مركز معلم الأجيال بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون كتاب "البابا شنوده والمجتمع الأكاديمي" تقديم الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إعداد الدكتور رامي عطا صديق أستاذ مساعد الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، والباحث ملاك بشرى حنا بمركز معلم الأجيال.

يصدر الكتاب بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل قداسة البابا شنوده الثالث التي تحل في 17 مارس المقبل، بينما توجد طبعة اولية من الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تبدأ فعالياته يوم 26 يناير.

أوراق بحثية

يتكون الكتاب من بابين وخاتمة وملاحق.. يحمل الباب الأول عنوان "البعد العلمي والأكاديمي للبابا شنوده الثالث"، وهو يتكون من فصلين: الفصل الأول عنوانه "البابا شنوده وكبرى الجامعات والهيئات العلمية"، وفيه ثلاثة محاور، المحور الأول عن قداسة البابا ودعوة الجامعات العالمية الكبرى لقداسته، والمحور الثاني عن مشاركة قداسة البابا في المؤسسات والهيئات العلمية المختلفة سواء بأوراق بحثية في مؤتمرات، أو كمحاضر في بعض الفعاليات التي تنظمها تلك المؤسسات، أما المحور الثالث فيعرض لبعض محاضرات قداسته في تلك الجامعات والمؤسسات العلمية المختلفة.

 والفصل الثاني عنوانه "ملامح العمل الأكاديمي للبابا شنوده في مراحل حياته: دراسة تحليلية". في هذا الفصل نتتبع ملامح العمل الأكاديمي في مراحل حياة قداسة البابا شنوده الثالث، مع تقديم دراسة تحليلية لبعض الأعمال الفكرية لقداسته، حتى يكون القارئ على إلمام بها، ويرى البعد العلمي الأكاديمي لقداسته.

ويأتي الباب الثاني تحت عنوان "البابا شنوده الثالث موضوعًا لبحوث وكتب"، وهو يتكون من فصلين: الفصل الأول عنوانه "البابا شنوده الثالث "موضوعًا" لبحوث ودراسات"، ونعرض فيه بعض الدراسات والبحوث التي تناولت البابا شنوده ومسيرته، وهي بحوث ودراسات تنوعت بين رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير وبحوث أخرى في دوريات علمية مُحكّمة ومؤتمرات علمية.

والفصل الثاني عنوانه "البابا شنوده الثالث "موضوعًا" لكتب ومؤلفات"، حيث يناقش هذا الفصل الكتب والمؤلفات التي صدرت عن قداسة البابا شنوده، سواء في حياته أو بعد رحيله، بلغات متعددة.

ثم تأتي خاتمة الكتاب التي تعرض أبرز ما توصلنا إليه من نتائج، وبعد الخاتمة تأتي الملاحق التي تضم مجموعتين.. المجموعة الأولى من الملاحق وفيها: ببليوغرافيا مقالات نظير جيد بمجلة (الحق)، ببليوغرافيا مقالات نظير جيد بمجلة (مدارس الأحد) 1948-1954م، برنامج الاجتماعات الدورية لمدارس الأحد 1953م، مقالات الراهب أنطونيوس السرياني في مجلة (مدارس الأحد)، بيان بكتب الآباء التي تم ترجمتها في أسقفية الأنبا شنوده، مقدمة منهج المرحلة الابتدائية بقلم الأنبا شنوده أسقف التعليم، تصنيف كتابات قداسة البابا شنوده الثالث تبعًا لتاريخ صدورها، تصنيف كتابات قداسة البابا شنوده الثالث تبعًا للموضوع، بيان بأشعار قداسة البابا شنوده الثالث.

تراث البابا

وتأتي المجموعة الثانية من الملاحق تحت عنوان: "الإنتاج الفكري والبحثي عن قداسة البابا شنوده الثالث" وفيها: ثبت ببعض البحوث والدراسات التي تناولت فكر وأعمال قداسة البابا شنوده الثالث، ببليوغرافيا ببعض الكتب التي صدرت عن حياة ومسيرة وأعمال قداسة البابا شنوده الثالث، ببليوغرافيا ببعض الكتب التي تتضمن أعمال قداسة البابا شنوده الثالث ونُشرت بعد نياحته، سلسلة كتب لم تُنشر في حياة قداسة البابا شنوده الثالث- إصدار "مركز مُعلّم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنوده الثالث" بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، سلسلة نبذات لم تُنشر في حياة قداسة البابا شنوده الثالث- إصدار "مركز مُعلّم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنوده الثالث" بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، سلسلة عظات ذهبية لمثلث الرحمات قداسة البابا شنوده- إصدار: مطرانية المحلة الكبرى وتوابعها وكلية البابا كيرلس عمود الدين والبابا شنوده الثالث.

البابا شنوده كنيسة السيدة العذراء بالزيتون البابا شنوده والمجتمع الأكاديمي الدكتور مصطفى الفقي مكتبة الاسكندرية

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