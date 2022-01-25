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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سنواجه الإرهاب معا.. السيسي لرئيس الجزائر: الحقوق المائية لـ مصر قضية مصيرية

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه أجرى مباحثات مكثفة وبناءة  مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن إرادة سياسية مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل أطر التعاون على كافة المستويات، لافتا إلى وجود تحديات مشتركة تواجه البلدين، وأبرزها التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات في المنطقة ومكافحة الإرهاب وصون مفهوم الدولة.

ولفت إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المشتركة ستعمل على تفعيل أطر التعاون والتنسيق في كافة المجالات المشتركة، وسيكون هناك استمرار في التعاون المكثف للتصدي للإرهاب بمختلف أبعاده وجميع التنظيمات دون استثناء.

وتابع : “تناولنا قضية الأمن المائي المصري والحقوق المائية قضية مصيرية للتوصل لاتفاق شامل ومنصف بشان سد النهضة”.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقدير مصر بالروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع الجزائر، فى ظل علاقات الأخوة بين البلدين ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.

 

 

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