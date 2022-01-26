البعيثران.. أشهر النباتات العشبية العطرية المستخدمة في الأغراض الطبية والعلاجية

يعد نبات " البعيثران " أو الشيح عشبة برية وتنمو في تربة رملية ، وينتمي إلى النباتات من الفصيلة المركبة، وهو نبات ذو رائحة عطرية نفاذة كما أنه مر الطعم.

كما يعتبر من اشهر النباتات العشبية العطرية المستخدمة فى الأغراض الطبية والعلاجية وذلك نظرا لما يحتويه من مواد غذائية ومركبات مفيدة لصحة الانسان ، و كل جزء من تلك النبتة مفيدة وتدخل في الكثير من الاستخدامات الطبية والعلاجية.

و تشير الأبحاث والدراسات أن نبات " البعيثران " من النباتات المعمرة نسبة إلى من ينتمون لنفس فصيلته حيث إنه يظل ما يقرب من ثلاث إلى أربع سنوات. قد يصل طول عشبة الشيح إلى ستين سنتيمتر.

تربة رملية

وقال الدكتور محمد حسن مبارك الأستاذ بكلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، أن عشبة الشيح تنمو في مناطق ذات تربة رملية ، وهي منتشرة في الكثير من المناطق منها شرق المغرب العربي، وسلسلة جبال الأطلسي، والمناطق الرملية في أمريكا اللاتينية، وأستراليا ، وهناك أنواع كثير منتشرة في سوريا، وتركيا، وإيران، وشمال قارة إفريقيا وشبه جزيرة سيناء.

كما أن عشبة البعيثران " الشيح" تنتشر في غالب مناطق المملكة العربية السعودية ، وفي دول حوض البحر المتوسط والجزيرة العربية وشبه جزيرة سيناء .

ومن اشهر أنواع الشيح في الوطن العربي هى : الشيح الأردني ، الشيح الحولى ، البعيثران او الشيح الخليلى ، الشيح الشجري ، شيح سيبر ، الشيبه او شجرة مريم ، الترجوان ، شيح فرلوه ، الشيح المكنسي ، الشيح وحيد البذرة ، الشيح البلدى وينتشر النوع الاخير فى سوريا وشمال افريقيا وإيران وتركيا .

وأضاف ان نبات الشيح يستخدم فى الكثير من الاستخدامات والأغراض العلاجية والطبية ، فهو يحتوى على العديد من المواد الغذائية الهامة لصحة الانسان ، ويحتوى كذلك على المواد المعدنية مثل الحديد ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الماغنسيوم ، الفسفور ، المنجنيز ، النيكل ، و الرصاص .

و قال الدكتور محمد عبد الله دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية ، أن من اهم استخدامات وفوائد الشيح لصحة الانسان ، أن منقوع البعيثران يستخدم لعلاج الديدان.

حيث انه يحتوى على مادة السانتوين التى تستخدم لهذا الغرض، ويشرب منقوع الشيخ قبل النوم علي مدي ثلاث ايام لطرد الديدان ، ويوصى بعدم الافراط او الكثرة فى استعمال الشيح لان مادة السانتوين تؤذى الانسان ..

كما يحتوى النبات، على مادة القطران التى تعمل بشكل كبير على تغذية الشعر ، حيث يدخل قطران الشيح فى العديد من مستحضرات العناية بالشعر نظرا لفوائد مادة قطران الشيح حيث تعمل على ترطيب الشعر ،.

وقد استطاع احدى العلماء باستخلاص كمية كبيرة من نبات البعيثران، ووضعها على بصيلات الشعر مباشرة وكانت النتيجة مبهرة حيث توقف تساقط الشعر ، وعليه فان قطران الشيح يستخدم الان فى مستحضرات العناية بتساقط الشعر وتغذية البصيلات .

وقد أوصي علماء المركز القومي للبحوث في دراسة حديثة، انه بإمكانية تناول مريض السكر نبات البعيثران "الشيح البلدى" .،كمشروب ساخن، فهو يساعد على تقليل مستوى السكر فى الدم وهورمون الهوموسيستيين المسئول عن مضاعفات المرض ، ويساعد في تعزيز إنتاج العصارة الصفراوية، ومهم لصحة الكبد والمرارة.



وكان الأجداد يستخدمون النبات منذ قديم الزمان فى حل العديد من المشكلات التى تواجه الجهاز الهضمى فهو يستخدم فى علاج المغص، كما يستخدم فى علاج عسر الهضم ، وأيضا يعمل كفاتح للشهية ، ويعمل كذلك على طرد الانتفاخ في المعدة والأمعاء .

كما ينصح كذلك باستخدام الشيح للنساء والفتيات اللاتى تعانين من انقطاع او الالام في الدورة الشهرية حيث يعمل على استرخاء العضلات المتشنجة ، مما يؤدي الي تسكين ألامها .