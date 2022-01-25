الغاز المصري إلى لبنان.. وزير البترول يكشف كافة التفاصيل وموعد الضخ

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان سيكون في غصون شهر من الآن، تحديداً بنهاية الشهر المقبل، فبراير 2022.

وأضاف “الملا” في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول “إيجبس2022”، أنه تم الإتفاق بين الجانبين على جميع التفاصيل من كميات وأسعار وطرق توصيل، وأن العقود في مرحلة المراجعة حالياً قبل التوقيع والغعلان عنها رسمياً.

وأوضح وزير البترول، أنه على التوازي مع تلك المراجعات، تقوم شركات القطاع بصيانة الخط الذي سينقل الغاز المصري للبنان عبر سوريا، وذلك لتوقف العمل به منذ سنوات، وهو الامرالذي يحتاج لغعاده صيانته وتجربته قبل بدء الضخ الفعلي، وأيضاً هناك بعض الموافقات الخاصة بدول أخرى يتم العمل عليها حالياً.

وكان وزير الطاقة في لبنان، وليد فياض، قد كشف تفاصيل مباحثات استيراد الغاز المصري، معلنا أن بلاده ستوقع اتفاقا أخر مع الأردن الأسبوع المقبل، ‏لتوصيل الكهرباء عبر سوريا، للمساعدة في تخفيف الانقطاعات المرهقة للتيار الكهربائي.‏

وقال فياض في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن الحكومة اللبنانية تدرس محادثات مع مصر لاستيراد الغاز عبر خط الغاز العربي الذي يمر عبر الأردن وسوريا ولبنان.

وأضاف أن "لبنان ومصر تقومان حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التجارية حتى يتسنى للجانبين توقيع اتفاق بحلول الربيع".

ويستعرض صدى البلد تفاصيل اتفاقية تصدير الغاز إلى لبنان في السطور التالية:

أعلنت وزارة البترول عقب مباحثات مع الجانب اللبناني وأيضا الأردني والسوري، عن مساعدة لبنان الشقيق بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال مد الغاز الطبيعي المصري عبر خط الغاز العربي المار بالدول المذكورة.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر ستمد الجانب اللبناني قدر الإمكان بكل ما يحتاجونه من غاز طبيعي، خلال الأيام القادمة، وذلك عقب عودة المناقشات في ذلك الأمر منذ شهراً بعد أن كانت قد انقطعت طيلة العشر سنوات الماضية.

وأضاف الملا، إن مصر تعمل على سرعة التنسيق لوصول الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا حرصا من مصر في التخفيف عن كاهل الشعب اللبناني والمساهمة في دعم لبنان واستقراره.

وأوضح وزير البترول أن ذلك يأتي انطلاقا من دور مصر الدائم تجاه الأشقاء العرب في كافة القضايا وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بتسخير كافة الإمكانيات لمد يد العون للشعب اللبناني الشقيق والتكاتف معه وتضافر الجهود لتجاوز محنة أزمة الطاقة والتحديات التي تواجهها لبنان.

وأكد الملا حرص مصر على دعم هذا التعاون "إدراكا لما يمثله الغاز الطبيعى المصري من أهمية كبيرة لمساندة لبنان وتلبية احتياجات شعبها الكريم."

مد الغاز الطبيعي إلى لبنان

وأعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه من المقرر إنهاء الإجراءات اللازمة لمد الغاز الطبيعي المصري إلي لبنان خلال الأسابيع المقبلة وذلك في ضوء ماتم الاتفاق عليه خلال المباحثات المشتركة التي عقدت بالقاهرة على مدار يومين مع وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض و المسئولين التنفيذيين من الجانبين.

وأضاف وزير البترول أن مد لبنان باحتياجاتها من الغاز المصري يأتي بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ومساندة لبنان لتتخطى أزمة الطاقة.

وأشار وزير البترول إلي أن المباحثات مع نظيره اللبناني كانت ناجحة ومثمرة لوضع خارطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري تشمل كل الجوانب الفنية والتجارية والتعاقدية وآلية التوريد.

كما تم الاتفاق على التوقيتات لاستكمال الإجراءات والتنسيق مع الدول الشقيقة الأردن وسوريا لمرور الغاز المصرى عبر أراضيها.

خط الغاز العربي

وتم الاتفاق على إنشائه في عام 2000، من أجل تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى دول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا، وذلك على مراحل عدة.

مراحل تنفيذ خط الغاز العربي

تم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة بطول (265) كم وقطر (36) بوصة وباستطاعة (10) مليارات م3 في السنة، وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ 27 /7 /2003.

أما المرحلة الثانية، فقد امتدت من العقبة إلى منطقة رحاب في شمال الأردن وبطول (393) كم، وتم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شهر فبراير 2006، في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة في شهر مارس من عام 2008.

وتم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كم وقطر (36) بوصة، وتشغيلها في شهر يوليو من عام 2008، وتم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر نوفمبر 2009، الى ان توقف في عام 2011.

واستضافت المملكة الأردنية الهاشمية اشهر المنقضي الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك.

وحضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية والثروة المعدنية، والمهندسة هالة زواتي، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والدكتور ريمون غجر، وزير الطاقة والمياه اللبناني، والمهندس بسام طعمة، وزير النفط والثروة المعدنية السوري.

وقالت الوزيرة “زواتي” للصحفيين، إن الاجتماع يهدف بشكل أساس للتعاون في مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعي المصري للجمهورية اللبنانية عبر الأراضي الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي، وإن الأردن سيبذل كل جهد لمساعدة الأشقاء اللبنانيين للخروج من محنة الطاقة وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.

وأوضحت أن الاجتماع يأتي إيمانا بأن التعاون بين دول خط الغاز العربي سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم المشاريع الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة والتي من شأنها الانعكاس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول، مؤكدة أهمية الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين دول خط الغاز العربي والعلاقات الوثيقة التي تجمعهم واستمراراً للتعاون في مجال قطاع الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص.

وأشارت "زواتي" إلى اجتماعات فنية عقدت على هامش الاجتماع الوزاري تم خلالها دراسة جاهزية البنية التحتية اللازمة لنقل الغاز الطبيعي في كل دولة من الدول الأربعة والمتطلبات الفنية اللازمة، والاتفاق على تقديم خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية على أن ينهي الفريق المشكّل أعماله ضمن مدة محددة، وأن يتم رفع النتائج ليتم اعتمادها بتوافق الأطراف والعمل بمضمونها بأسرع وقت.