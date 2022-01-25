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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انقطاع 30 عاما.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء التايلاندي للسعودية

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء تايلاند

بعد انقطاع لمدة 30 عاما، بدأ رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا، زيارة إلى المملكة العربية السعودية، والتي جاءت تلبية لدعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

 

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، استقبل الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا.

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وأجريت له مراسم استقبال رسمية، ثم بعد ذلك عقد ولي العهد ورئيس وزراء تايلند، جلسة مباحثات رسمية شهدت تبادل وجهات النظر والتشاور والتنسيق حول العديد من القضايا، بما يحقق المصالح ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وحضر جلسة المباحثات: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

فيما حضرها من الجانب التايلندي: نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد دون برامود ويناي، نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة السيد سوبتتانابونج بنميشاو، وزير العمل السيد سوشات شوم كلين، والقائم بأعمال سفارة تايلند في المملكة السيد ساتانا كسيم سنتا نا أيوديا.

وأقام ولي العهد الأمير بن سلمان، مأدبة غداء؛ تكريمًا لرئيس الوزراء التايلاندي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، إنه قدم دعوة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة بلاده قريبًا.

وأضاف أوتشا في تصريحات لقناة "العربية"، أن وزارة الخارجية ستبدأ خطوات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع السعودية، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية والطاقة بالسعودية وتايلاند ناقشوا تعزيز التعاون بين البلدين.

رئيس وزراء تايلاند تايلاند السعودية الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء التايلاندي

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