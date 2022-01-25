بمشاركة دولية واسعة .. قصواء الخلالى تقدم المؤتمر الدولي الأول للترجمة بمعرض القاهرة للكتاب

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، المؤتمر الدولي الأول للترجمة، بمشاركة دولية واسعة، ضمن فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53.

وتقدم الكاتبة والإعلامية قصواء الخلالى، المؤتمر الدولي الأول للترجمة، بجانب إدارة الجلسة الافتتاحية، وذلك غدًا الأربعاء في اول أيام الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فى تمام الساعة الخامسة مساء، فى مركز مصر للمعارض الدولية، بقاعة المنارة، التجمع الخامس.

وأكدت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المؤتمر الدولي الأول للترجمة يأتي وسط مشاركة دولية كبيرة تكشف حجم الجهد المصري المبذول لظهور المعرض لائقًا باسم وقيمة "مصر.

ويأتى افتتاح المؤتمر بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى جانب محمد خليفة المبارك، رئيس هيئة الثقافة في أبو ظبي، ونخبة من الكتاب والمفكرين.

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، غدًا، 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.