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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإلياذة والأوديسا.. مشاركات قصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

الإلياذة والأوديسا
الإلياذة والأوديسا

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية التى تنفذ من خلال الإدارات المركزية بالهيئة. ضمن فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب فى دورته ال 53 المنفذة بعنوان "هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل".

 

وذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة أ.د. إيناس عبد الدايم، لدعم وتوصيل الخدمات الثقافية لكافة المواطنين من كافة قطاعات الوزارة.


وفى الجانب الأدبى تشارك الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان من خلال إداراتى النشر والمكتبات تحت إشراف الكاتب الصحفى جرجس شكرى أمين عام النشر بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية برئاسة عمرو البسيونى من خلال الإدارة العامة للتسويق بالعديد من عناوين الكتب الجديدة وبعض العناوين المعاد نشرها بناء على طلب القراء والمثقفين.

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وتشارك الهيئة هذا العام بما يقرب من 50 عنوان، وسوف تكمل ما بدأته فى سلسلة "الهوية" بــ 17 عنوانا جديدا، ليصل العدد إلى 40 عنوان بالسلسلة، كما تحتفل الهيئة هذا العام بالعام المصرى اليونانى بمجموعة من كلاسيكيات الأدب اليونانى منها "الإلياذة والأوديسا"، بالإضافة لمجموعة من روائع التراث العربى ضمن سلسلة "ذخائر".

 

وفى الجانب الفنى ومن خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى تنظم الإدارة العامة للثقافة السينمائية مشروع "أبدأ حلمك.. السينما بين يديك" بإشراف عام من الفنان تامر عبدالمنعم، حيث تبدأ فعاليات الورش فى الفترة من ٢٩ يناير وتستمر حتى ٦ فبراير المقبل، يوميا من الساعة الثانية عصرا وحتى السادسة مساء يوميا، على أن يتم التسجيل بأسبقية الحضور، وهى متاحة لكافة الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية، ولا يقل اعمار المشاركين فى ورشة السينما عن ١٦ سنة.

 

 ويقدم مشروع النشر بالهيئة هدية للقارئ المصرى بمناسبة اختيار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية كتاب "مساجد مصر وأولياؤها الصالحون" للدكتورة سعاد ماهر، كما سيتضمن جناح الهيئة عدد من روائع الأدب العالمى ضمن سلسلة "آفاق عالمية".


تشارك فرق الإدارة العامة للفنون الشعبية مع الإدارة العامة للموسيقى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهرجانات بتقديم عروضها الفنية المعبرة عن بيئاتها وتراث كل منها على مسرح الفنون بالقاهرة الجديدة وهى "النيل للآلات الشعبية، المصرية للموسيقى العربية، التنورة التراثية، قصور الثقافة لأغاني الشباب وذلك أيام 27، 29، 30 يناير الجارى، بالإضافة لأيام 1، 3، 5، 6 فبراير القادم.

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