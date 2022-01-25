الصحة العالمية: العالم في مرحلة الخطر بسبب أوميكرون

قالت الدكتورة رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إنه حتى هذه الفترة نمر بالمرحلة الحادة لـ فيروس كورونا، ولم نصل لـ مرحلة التوطين لـ الفيروس.



وأضافت خلال برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان، أنه مع تطور الجائحة لم نصل لـ مرحلة الاستقرار، وأن كل دولة تتخذ الإجراءات الخاصة بها لمواجهة هذه الجائحة.



ولفتت إلى أن منظمة الصحة تعتبر أن الدول فى مرحلة الخطر، ولم نكر من هذه المرحلة، وأن هناك ارتفاع كبير فى الإصابات بالعالم.



وأشارت إلى أن هناك تخوف من المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الذى هو سريع الانتشار، وهناك وفيات كثيرة وفقًا لـ البيانات التى تظهر من الدول.



ولفتت إلى أن نسبة الوفيات فى أقليم شرق المتوسط تزيد، وهناك آلاف الوفيات فى الأسبوع.

