مي سليم تكشف أسباب طلاقها مرتين.. ومواصفات فتى أحلامها |فيديو

تحملت المسئولية مبكرًا

قالت الفنانة مي سليم، إنني لم أستمر في زواجي الأول إلا فترة صغيرة وأنجبت، مؤكدة أنها تحملت المسئولية مبكرًا، ولذلك العمل بالنسبة لي أمر مهم لانه مصدر دخل لي.

وأضافت مي سليم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها “نضجت أكتر وبقيت واعية وعشان كده مافيش وقت للغلط تاني وده نصيب من عند ربنا وبعد كده لازم أفكر كويس”.

وتابعت مي سليم، أن هناك بعض الرجال تحب الارتباط بالفنانات وبيفتخروا بزوجاتهم، ولكن هناك رجالاً آخرين يشعرون بالغيرة من زوجاتهن ويسعون لهدم الفنانات.

وأشارت الفنانة مي سليم: "مكنتش موفقة فعليًا في تجارب الزواج وبسأل نفسي دائماً ليه مكنتش موفقة؟ والوحدة في المسئولية صعبة جداً وأنا شايلة كل حاجة ويمكن ده حصل وأنا صغيرة جدًا".

وأكدت مي سليم، أن زواجي الأول استمر سنة والزواج الثاني كان أسبوعين، مشيرة إلى انه غضبت من طليقي الثاني بسبب كتابته تدوينة عنها في أعقاب الطلاق وذلك من أجل الحفاظ على الخصوصية.

ونوهت مي سليم، انه لو فكرت في الإرتباط مرة أخرى، “مش مهم يكون شكله حلو بس عايزاه يراعي ربنا فيا ويحبني من قلبه”.